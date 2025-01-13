緬甸詐騙營｜12港人全部經泰國機場被接走　卓孝業：泰政府極重視

緬甸詐騙營近半年死灰復燃，目前至少有12名港人被非法禁錮當地從事非法電騙。保安局副局長卓孝業率領專責小組到泰國跟進事件，他今晚（13日）總結行程時說，他們「全部人經過泰國機場被接走」，泰國政府非常重視事件，已成立高階段委員會督導相關工作。現不方便透露營救方案。他有信心泰國方面會盡全力，香港政府也希望盡快救出有關港人，但沒有目標時間。



泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威（右二）接見香港保安局副局長卓孝業（左二）及專責小組。（政府新聞處圖片)

卓孝業今日（一月十三日）率領來自香港警務處和入境事務處（入境處）的專責小組成員展開在泰國的行程。他們上午會見泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威率領司法部轄下的執法部門首長，包括專責打擊販運人口活動的部門，卓孝業在會上反映有關求助個案的情況，並獲對方積極回應；專責小組一行人下午拜會中國駐泰王國大使館公使吳志武。

卓孝業表示，有關求助港人本身並非身處泰國，大部分被禁錮人士身處緬甸與泰國或柬埔寨接壤的邊陲地帶，情況較混亂和難以控制，因此香港政府主要與中國駐緬甸大使館合作，以及與緬甸執法當局聯繫。他指全部人經過泰國機場被接走，當局曾與泰國執法單位聯繫，今次到訪泰國與當地部門會面，獲對方承諾會盡一切努力協助。

卓孝業表示不方便透露營救方案，有信心泰國方面會盡全力，協助盡快救出相關港人。他說當局採取任何工作有一定難度，但港府和泰國方面一直有開展防罪工作，重申市民要提高警覺。

保安局副局長卓孝業（左七）專責小組一行人拜會中國駐泰王國大使館公使吳志武（右七）。（政府新聞處圖片)

卓孝業與專責小組明天（14日）將與泰國皇家警察會面，包括負責處理販運人口、網絡安全以及打擊刑事罪行的執法單位，當地政府亦會安排旅遊部門講解保障旅客的工作。

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