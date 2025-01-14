緬甸詐騙營︱提升泰緬外遊警示？業界：須清楚說明個案與旅遊無關

近日社會再度關注有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，如緬甸、泰國等地，遭禁錮從事非法工作，有市民因而對到有關國家旅遊卻步。東瀛遊執行董事禤國全今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，多了市民查詢遊泰是否安全，以及由自由行改為跟團，認為整團行動更安全。他又指在泰國遇險港人是在出發前被誘拐到當地，而不是在旅行期間被帶來，強調沒有需要修改泰國旅行團行程。



東瀛遊執行董事禤國全今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，多了市民查詢遊泰是否安全，以及由自由行改為跟團，認為整團行動更安全。（資料圖片張浩維攝）

內地演員王星月初前赴泰國拍戲期間一度失聯，其後被證實遭綁架至緬甸詐騙園區，事件引起了國際社會廣泛關注。而保安局局長鄧炳強昨日（13日）亦表示，自去年第二季共有28名港人報稱懷疑被誘騙到泰國，其中16人安全回港，仍有7男5女身處東南亞，被限制人身自由。

禤國全稱遊泰前查詢是否安全增多 自由行改跟團亦增加

禤國全今早表示，近日多了市民遊泰前查詢行程是否安全，而且多了市民由自由行改為跟團，因為一整團人一起行動，加上有導遊帶領，令市民感到更安心。不過，他表示自由行遊泰港人仍佔大比例，他們多經旅遊網站或航空公司選擇服務。但他強調遇險港人是在出發前被誘騙到當地，「唔係大家去旅遊嘅時間」。

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他又表示，如市民對前往泰國等地有憂慮，鄰近東亞國家或會受惠。被問到旅行團會否因現時情況修改行程，或縮短逗留景點的時間，禤國全指業界會不厭其煩「唚氣少少」提醒團員，夜遊或外出時需提高警覺，但沒有需要修改行程。

至於是否需要提高對泰國的旅遊警示，禤國全認為警示能起警惕作用，但當局需要說明清楚原意，因為現時有港人懷疑被誘騙的情況與旅遊沒有關係。