新北幼兒學童遲到遭罰｢小牛推車｣、倒立撐牆　要撐過4首歌時間

台灣新北市一所中學附設幼兒園近日爆出不當管教醜聞，家長投訴教師針對遲到的幼童進行高強度懲罰，包括要求孩子「撐牆倒立」長達10分鐘，甚至有幼童因支撐不住而痛哭，引發台灣社會關注。針對事件，新北市教育局已展開調查，強調若查證屬實，將對涉事人員嚴懲不貸。



台媒《中時新聞網》報道，據投訴的家長指出，該幼兒園對幼童的遲到懲處極為苛刻，將早上8時10分後到校視為遲到，並要求遲到的幼童進行包括「撐牆倒立」或「小牛推車」等高強度大肌肉訓練，持續約10分鐘。家長透露，幼童需要在音樂播放4首歌曲的時間內完成訓練，期間僅可短暫休息30秒至1分鐘。有家長更指控，教師在訓練期間曾坐在幼童腿上，導致孩子壓力過大並情緒崩潰。

小牛推車作為一項體能訓練，孩子需要用手腕撐著自己的體重前進。（網絡照片）

新北市教育局於今（20）日回應稱，將於下個上課日立即到園稽查並啟動調查程序。初步了解，園方回覆表示，相關活動為不同班級實施的大肌肉訓練，旨在鼓勵幼童準時到校。然而，園方強調部分活動已經停止，並否認強迫或過度要求幼童的行為。

新北市教育局強調，若調查確認教師存在不當管教行為，將依法對相關人員和園方嚴懲。教師最重可面臨新台幣60萬元罰款並終身不得從事教保工作，而幼兒園則最高可罰款新台幣6萬元，並公開處分結果。同時，教育局已要求園方立即改善管教方式，並落實正向教育。

新北市議員顏蔚慈得知此事後表達震驚，並強調社會應零容忍任何形式的體罰或不當管教行為。她呼籲教育局迅速公布調查結果，讓家長得到交代，並為幼童創造安全友善的學習環境。