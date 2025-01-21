台灣6.4級地震｜至少27人受傷送院　氣象署：未來3天恐有密集餘震

台灣南部周一（21日）凌晨於15分鐘內至少發生7次地震，最大一次在0時17分，達到6.4級地震，震源位於嘉義縣大埔鄉，深度9.7公里，屬於極淺層地震，南部多處震感強烈。

台灣衛福部緊急醫療管理系統消息，27人因地震受傷就醫，其中台南市最多有16人，高雄市3人，雲林縣4人、嘉義市3人、嘉義市1人。嘉義縣大埔鄉及台南楠西區停班停課一天。



《聯合新聞網》報道，台南市楠西區有大批民宅倒塌龜裂，有房屋的樑柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水，民眾徹夜未眠，害怕餘震不斷不敢留在家中。

台南楠西區大批民宅受損嚴重。（聯合報）

台南市楠西區有大批民宅倒塌龜裂。（聯合報）

台南市楠西區有大批民宅倒塌龜裂。（聯合報）

本次地震造成台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重。其中，大埔鄉西興村進入大埔水庫第8鄰聚落的主要產業道路中斷，約50位村民受困，無人受傷。楠西區一處平房式住宅區10多戶房屋倒塌，台南市消防局協助11人撤出，其中4人受傷送院。

台南楠西區大批民宅受損嚴重。（聯合報）

民眾徹夜未眠，害怕餘震不斷不敢留在家中。

台灣中央氣象署地震測報中心表示，本次地震與於1906年造成巨大災情的「梅山斷層」距離長達50公里，因此並無直接關係。

由於6.4級地震發生後1個半小時內，已接連發生10次餘震，且震央都位於台南的楠西區和南化區，其中2次規模最大達5級和5.2級。台灣中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，地震能量需要釋放，未來3天還有機會密集出現5級以上餘震。