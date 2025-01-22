台立院凍結關鍵國防預算　英媒：恐冒與特朗普疏遠風險

台灣立法院審查2025年度中央政府總預算案，刪凍關鍵國防預算。英國《金融時報》周二（21日）對此報道，這升高台灣與美國總統特朗普（Donald Trump）疏遠的風險。



去年7月，特朗普便已曾表示美國跟保險公司沒兩樣，「台灣什麼都沒給我們」，並認為台灣應該付給美國「保護費」。報道指，台灣政府亟於向美國新政府證明正在提高國防支出，然而，就在特朗普1月20日展開第二任期後數小時，台灣在野國民黨控制的立法院卻表決凍結50%的潛艦預算、30%台防部業務費，以及三分之一無人機產業園區預算。台防部的文宣費也遭到統刪60%。

行政院長卓榮泰表示，這讓國際看到的是台灣的議會對台灣自己國防能力的決心，明顯打了折扣，台灣在國際上的信用，在國際上的責任、決心，都被打了折扣，「這非常的不當」。台防部副部長柏鴻輝表示，業務費遭凍結將妨礙軍方因應北京「灰色地帶」襲擾的每日行動；而無人機產業園區經費被凍結則會把所有的計劃發展、國防產業打回原型。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

柏鴻輝說，這是台灣重大損失，業界投資意願也會大大降低，相較對岸購買無人機的量能更遠遠落後。他又質疑文宣費遭統刪60%，那政戰局又要拿什麼經費去面對強大的假訊息與認知作戰侵擾，直言相信今年國防是開倒車。

據行政院去年8月送交立法院2025年度中央總預算案，其中整體國防預算6470億元新台幣（約1536.6億港元），佔國內生產總值（GDP）僅2.45%，較前一年度的2.5%減少，也低於美國官員和防衛專家呼籲台灣國防支出佔GDP的3%的目標。獲特朗普提名負責制定政策的國防部次長人選的柯伯吉（Elbridge Colby）便曾多次批評台灣國防支出微不足道，並強調除非台灣加強防禦，因應北京威脅，否則美國的援助將變得毫無意義。