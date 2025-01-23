韓國瑜出席美國總統就職禮　指距特朗普僅25公尺、見了新政府官員

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，就職典禮在首都華盛頓的國會山莊圓形大廳舉行。兩岸均派代表出席典禮，其中，台灣的立法院長韓國瑜與台駐美代表俞大㵢在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。韓國瑜周三（22日）以「爆出大紅盤」及「突破」形容此次美國行的成果，並提到自己距特朗普僅25公尺，並與新政府官員見面。



韓國瑜日前率國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿訪美，除了李彥秀先返台外，其餘團員下午於離開華府前夕出席傳媒茶敘。期間，韓國瑜提到，外界原本憂心慶賀團連入場觀禮的資格都沒有，但他及俞大㵢終能進入國會遊客中心（Capitol Visitor Center）的解放廳（Emancipation Hall）觀禮，距離特朗普大概只有25公尺左右。

台灣的立法院長韓國瑜與台駐美代表俞大㵢則在國會山莊內的遊客中心一處廳堂觀禮。（韓國瑜FB）

韓國瑜介紹，一行人與負責亞洲部門的行政官員，以及分屬民主黨及共和黨的智庫坦率且深入地交換意見，聚焦台美關係、台灣安全及雙邊科技、商業、教育及文化等可能的突破。訪團感受最強烈的，是美國國會跨黨派對台的支持強度。他又指，各黨派一條心，「把所有拳頭化成一個拳頭」一致對外，推動台美關係。

2025年1月21日，美國總統特朗普發表就職演說。（Reuters）

在野的王定宇則強調，此行有兩大突破，一是不只俞大㵢獲邀至使節區觀禮，連慶賀團團長韓國瑜也一併入內，規格較上一次就職典禮更高。二則是首次在美國總統就職日獲邀出席由美國退伍軍人協會舉行的晚宴，他與韓國瑜及柯志恩甚至進入了貴賓區。他又透露，慶賀團沒有拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部官員，原因是特朗普政府還沒任命AIT新官員，台方會待相關人事任命較為明確後繼續接觸。

就台美合作議題，韓國瑜稱，陳昭姿在交流時，拋出了台美製藥合作的可能性，王定宇則提了海巡議題。擁有科技背景的葛如鈞則認為，台美不論在資安、人工智慧或是能源安全都一定會有深化合作的契機，強調今年將是美好的一年。