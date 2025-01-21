特朗普就職釋積極信號　學者：亞太秩序挑戰艱巨　特別是台灣問題

美國總統特朗普於美東時間1月20日宣誓就職，成為美國第47任總統。上海東亞研究所副所長包承柯認為，中美關係的未來發展將是特朗普新任期的核心課題，其中亞太地區的秩序問題尤為艱難，特別是在台灣問題上的美國立場。



包承柯接受《中央社》專訪時指出，相較於經濟問題，中美在亞太地區的秩序是更大的挑戰。他認為特朗普需要在維持美國利益的同時，學會尊重中國的利益，這才是確保區域和平的關鍵。「中國的力量與特朗普2016年首次上任時已經不可同日而語，如何調整與中國的關係將是特朗普這次任期最重要的課題。」

針對特朗普在就職演說中提到的「加徵關稅」及「強化製造業」，包承柯認為，中美經濟之間並非完全對立，雙方在工業基礎和經濟結構上存在一定的互補性。他指出，中美經濟利益的衝突性不高，反而是亞太秩序，尤其是台灣問題，構成了美中關係中的核心挑戰。

包承柯提到，特朗普日前與國家主席習近平通話，氣氛「比較良好」。相比於拜登政府在任期間4年未曾訪中，特朗普計劃「就職百日內」訪問中國，並在第一任期曾邀請習近平訪美，顯示特朗普對美中關係採取更積極的介入姿態。「特朗普顯然認為中美關係不應該更壞，而應該更加穩定。」

至於對台政策，包承柯認為，美國政府不會在大方向上有太大改變，但過去傳統的對台政策往往損害中美關係的整體利益。他期待特朗普能調整不和諧的聲音，發揮領導作用，為亞太地區的穩定創造更多可能性。