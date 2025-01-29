特朗普揚言對半導體徵關稅恐傷台灣　行政院：緊急討論協助產業

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言要對半導體課徵關稅，在台灣，行政院長卓榮泰周三（29日）表示，經濟部與相關部會正嚴密注意，緊急討論是否對產業界進行更多合作、協助計劃。他又請民眾安心，強調台灣在世界產業鏈的地位不容忽視。



特朗普日前表態，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅。他特別提到「晶片製造業都跑去台灣」，並希望這些產業能回到美國。這引發輿論憂慮，美方若對半導體加徵關稅，將重傷台灣。

對此，卓榮泰表示，內外情勢變化快速，對外方面，台灣要繼續爭取更多合作，保持在產業界、科技界的領先；對內方面則更需要朝野、百工百業團結一致，好比一根筷子容易折斷，團結在一起的無數根筷子，才不易折斷，這是台灣的好機會，希望台灣能在機會當中，取得更好發展。

行政院長卓榮泰。（聯合報）

對於近日情勢變化，卓榮泰直言，經濟部及相關部會已經密切注意，再過一兩天會緊急看看是否對產業界進行更多合作計劃及將來的協助計劃。但他請民眾安心，強調台灣在世界產業鏈地位不容忽視，也會繼續保持優勢。

卓榮泰進一步指出，從去年起，政府就非常密切注意內外情勢，對於台灣在產業鏈的角色，絕對會用盡各種方式，與世界各國展開更多合作，保持更好的領先地位；未來的合作計劃，政府一定全力推動，內部也必須要團結。最後，卓榮泰強調，政府會繼續秉持誠意溝通，並朝人民為先、發展經濟、強化治安等多項目標，一起努力。