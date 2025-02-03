大S徐熙媛網傳死訊　前夫汪小菲頭像變黑底　多位親人好友未回應

多個台媒報道，大S（徐熙媛）被瘋傳死訊。台媒中天新聞網3日報道，有FB專頁2日傳來「台灣有位大明星過世」消息，不少線索指向48歲的大S（徐熙媛），大S多位親人和好友大部分未有回應。3日大S前夫汪小菲無預警將抖音、微信頭像改為全黑，相當不尋常。



大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

大S前夫汪小菲無預警將抖音、微信頭像改為全黑，相當不尋常。

2021年11月，汪小菲和大S正式離婚。（微博@大S）

截至目前，大S逝世的消息尚未得到官方證實。

FB專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文寫下「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病」，還給出「《流星花園》年代、女、與外國人結婚」3線索，讓不少網友猜測粉專疑影射大S（徐熙媛）。

但大S上月25日才與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好；且1日S媽與小S才發影片熱舞，因此，大S死訊讓不少網友質疑其真實性。

而就以往大S、S媽、大S經紀人有話直說的個性，面對求證一向爽快回應，闢謠也會積極回覆，但這回除了S幫好友Makiyo經紀人胖姐驚訝表示：「我是完全沒有聽說～不然真的會嚇死」以外，其他人皆未有回應。這回與以往處理回應方式有所不同，也因此更加引發外界關心。

大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

前奶奶張蘭：大S春節遊韓國

台媒《ETtoday新聞雲》則報道，大S前奶奶張蘭日前和汪小菲夫妻及親家一起到泰國旅遊，期間還開直播和粉絲互動，被問到有沒有和孫子孫女過節，她透露大S帶著孩子們去韓國過春節，對比爆料文中所指的「日本流感急病」，兩者地點有些出入。

多個台媒報道，大S（徐熙媛）被瘋傳死訊。（聯合網截圖）

多個台媒報道，大S（徐熙媛）被瘋傳死訊。（中天新聞網截圖）