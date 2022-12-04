汪小菲反擊大S反自爆非法換匯及偷逃稅？網民：可以去陪吳亦凡了

大S近日遭前夫汪小菲、前奶奶張蘭一連串指控，不願口出惡言的她也發怒，12月3日硬起來開戰，爆料在台灣的2套豪宅其實都是汪小菲挑選，買單的卻是自己，氣得汪小菲還原借錢始末，但微博網友卻發現汪小菲的反擊文自爆2點違法事由，成了「鐵錚錚的認罪文」，虧說：「菲菲可以去陪凡凡了。」



汪小菲反擊大S的文章被指出諸多問題，對於他稱自己用500萬元台幣的價錢賣掉名畫來還大S錢的說法，大陸網民舉出大陸法規：「在國內賣畫，匯款到台灣，如果真如汪所說，那麼可能涉嫌非法換匯。國家外匯局明文規定，每個公民每年的換匯額度為5萬美金。」

【相關圖輯】點圖放大看「大S發聲明列出6點回應張蘭汪小菲」👇👇👇

+ 3

此外，該網民指出汪小菲稱「從酒店付的房貸」這句話也有違法嫌疑，解釋：「從公司資金支付個人房貸，涉嫌偷逃稅。」直言如果這2點坐實，汪小菲被虧：「可以去陪凡凡（吳亦凡）了。」

據悉，汪小菲可能觸犯中國大陸刑法的第225條，「違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。」

【相關圖輯】汪小菲養起大S全家？匯款證據揭年付4049萬台幣 鬧具俊曄窩囊廢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】