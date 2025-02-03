大S徐熙媛逝世終年48歲　10天前才公開露臉　照片狀態曾引發熱議

台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。大S經紀人2月3日（周一）證實，大S在日本流感併發肺炎逝世。



據台媒報道，大S（徐熙媛）1月25日才出席「綜藝教父」王偉忠大女兒王羚歸寧宴，當時他的狀態神色奇佳受到台媒和網民關注，今傳逝世噩耗，令許多網民大感意外和不捨。



據台媒報道，大S（徐熙媛）1月25日才出席「綜藝教父」王偉忠大女兒王羚歸寧宴，當時她的狀態神色奇佳。（Facebook）

照片中，大S身穿亮片禮服外搭黑西裝，勾著老公具俊曄的手臂，手持酒杯對著鏡頭露出甜美笑容，氣色絕佳，引起許多網民稱讚她保養有道。她還和黑人陳建州、Melody、小S、范瑋琪等人同框，好友、親人、愛人團聚在一起氣氛溫馨。

台媒《ETtoday星光雲》報道，消息一出記者聯繫包含大小S、王偉忠與陳建州等，都沒能獲得回應。

大S《流星花園》爆紅 曾提名香港金像獎

徐熙媛（大S）與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」（後更名為ASOS）出道以一首〈十分鐘的戀愛〉（1995） 走紅歌壇，大受歡迎，接連主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》奠定綜藝界基礎。

因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜，徐熙媛紅遍亞洲，並提名台灣金鐘獎最佳女主角。電影代表作則包括《詭絲》（2006）、《劍雨》（2010）等作，並曾以《保持通話》（2008） 提名香港金像獎。

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

據此前報道，大S家屬發文稱，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

3日大S前夫汪小菲無預警將抖音、微信頭像改為全黑，相當不尋常。

大S前夫汪小菲無預警將抖音、微信頭像改為全黑，相當不尋常。

2021年11月，汪小菲和大S正式離婚。（微博@大S）