大S徐熙媛48歲驟逝！回顧5情史2婚姻皆轟動　愛情觀拿得起放得下

台灣女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。其妹妹小S透過經紀人證實噩耗，震驚演藝圈與廣大粉絲。回顧大S的一生，她不僅是偶像劇代表性人物，更以敢愛敢恨的情史廣受矚目。從「大藍戀」到「大仔戀」，再到兩段婚姻，她的感情世界如同戲劇般起伏跌宕。



回顧大S情史與婚姻，每段都是娛樂圈重磅話題。她曾與黑人陳建州交往7年，2001年因演出《流星花園》與藍正龍交往4年；2005年因周渝民出車禍令大仔戀曝光，姐弟戀公開不到3年告終。

大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

倒追藍正龍，姐弟戀無疾而終

大S主演《流星花園》成為當紅女星，但她當時心動的對象不是F4成員，而是客串演出的藍正龍。她曾向好友坦言：「他好帥喔！你覺得我可不可以追他？」當時已成名的大S毫不猶豫地主動追求剛出道的藍正龍，兩人最終展開姐弟戀。

交往四年間，大S在藍正龍面前展現出少見的柔情，一改外界對她強勢的印象。然而，當時年輕的藍正龍尚未準備好穩定下來，兩人對未來缺乏共識，最終感情告終。大S曾在《娛樂百分百》親口證實分手，震驚粉絲，連妹妹小S都感到意外。

藍正龍（CFP）

仔仔從「乾弟弟」變戀人，卻因個性不合分手

2001年拍攝《流星花園》時，大S與周渝民（仔仔）關係親密，互認乾姐弟，但到了2004年《戰神》合作時，兩人的情愫升溫。後來仔仔發生車禍，第一個趕到現場的不是當時的女友許瑋倫，而是大S，這一舉動讓外界驚訝，也證明她對仔仔的關心。

戀情曝光後，粉絲對這對俊男美女組合相當看好。然而，大S個性強勢，仔仔則較為低調，兩人在價值觀與婚姻觀上逐漸出現落差，最終戀情僅維持兩年便告終。大S曾坦言：「彼此不是結婚的對象，不如就停下來。」她對感情的果斷與理性，令人印象深刻。

大S與仔仔周渝民在拍攝《流星花園》時認識，感情相當好更互認乾姐弟。（CFP）

49天閃婚汪小菲，婚變風波不斷

2010年，大S在北京認識中國企業家汪小菲，兩人僅見面五次、認識49天便決定閃婚。這段婚姻當時轟動兩岸，外界多有質疑，但兩人仍堅定步入禮堂，婚後育有一對子女。

然而，婚後生活並不如童話般美好。汪小菲性格直率，數次在網路上因酒後失言惹爭議，而大S則一向優雅低調，兩人的價值觀逐漸出現裂痕。最終，2021年11月，兩人宣布離婚，結束長達11年的婚姻。

大S徐熙媛與前夫汪小菲。（IG：@hsushiyuan）

20年後再續前緣！閃婚具俊曄掀熱議

2022年，離婚後的大S迎來感情世界的重大轉折——20年前舊愛、韓國男星具俊曄主動聯繫她，兩人迅速復合，並火速在韓國登記結婚，成為當時娛樂圈熱議話題。具俊曄更為愛遠赴台灣，夫妻倆在台灣完成婚姻登記，再度成為焦點。

大S徐熙媛上月25日與老公具俊曄出席恩師王偉忠長女王羚的歸寧宴，當時狀況相當好。（FB圖片）

大S的愛情觀一直以來都是「愛了就勇敢追」，無論是當年倒追藍正龍，還是閃婚汪小菲、具俊曄，她始終忠於自己的內心。如今她驟然離世，粉絲不捨之餘，也再度回顧這位娛樂圈傳奇人物的一生，從銀幕上的杉菜到現實中的情感起伏，無不令人動容。