大S徐熙媛去世｜汪小菲疑早知大S病危　2天前闖張蘭直播稱在搶救

台灣藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎逝世，享年48歲。大S生前與前夫汪小菲、前家姑張蘭爭吵不斷，兩方的一舉一動受到外界關注，有網民就發現，汪小菲疑似幾日前已知道大S病危。



微博瘋傳張蘭兩天前的直播片段，只見汪小菲在直播期間突然開門走入房間，一邊說「急死我了」，張蘭的笑容瞬間收斂，緊張問道：「怎麼了就？」。

在直播中，汪小菲的聲音微弱，但有網民指他有說出「在搶救」、「快不行了」等關鍵字，而張蘭的表情也瞬間變了，疑似是得知大S病危的消息，並稱「別緊張」。張蘭隨後結束直播。

汪小菲在直播期間疑說出「在搶救」、「快不行了」等關鍵字，張蘭的表情瞬間凝重。（影片截圖）

汪小菲疑似是得知大S病危的消息，張蘭隨後結束直播。（影片截圖）

得知大S離世後，汪小菲今日下午5時半左右從泰國飛抵桃園機場，見到記者後，他表情凝重、雙眼紅腫，並懇求媒體「多說她一些好話」，表示大S「是永遠的家人」。

張蘭也發文表示，她和汪小菲願意在大S後事處理上提供任何必要的幫助，並強調當前最重要的任務，是安慰和保護好大S和汪小菲的兩個孩子，「這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

大S徐熙媛與前夫汪小菲育有一對仔女。（大S微博）