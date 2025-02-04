大S流感去世｜台灣掀疫苗恐慌！診所掛號飆10倍　醫嘆：劃錯重點

藝人大S（徐熙媛）過年期間赴日旅遊，不幸因流感併發重症病逝，消息震驚台灣，也引發全台民眾恐慌，各地診所湧現搶打流感疫苗潮。台中施勝桓小兒科診所統計，新聞曝光後，打疫苗人數比年前暴增10倍，不少人拖家帶眷前來，甚至有即將赴日的旅客擔心染疫，儘管團費、機票等已無法退費，仍決定接種疫苗再出發。此外，連檢察官也特地到大醫院為家人詢問疫苗施打情況。



該診所院長施勝桓表示，消息傳出後，診所電話被打爆，昨天就有超過百人掛號，夜診延長1小時才看完。今天早上情況仍然相同，候診人數不減。他也提醒，慢性病患者及65歲以上長者屬於高危險群，若出現呼吸困難、急促或缺氧等症狀，應盡速就醫。

然而，精神科醫師沈政男則在臉書發文，直指外界關注疫苗施打是「搞錯重點」。他指出，「48歲的大S根本不是高風險族群，如果連她都要打，那麼台灣準備的數百萬流感疫苗根本不夠用。」他認為，重點應該是東京大醫院當時是否有給予克流感等抗病毒藥物，這才可能影響病情發展。

沈政男進一步分析，大S生前雖曾數次就醫，最後甚至到東京大醫院，「這時候醫院有沒有開克流感？有沒有建議住院？有沒有考慮葉克膜？」他表示，即使是嚴重肺炎，葉克膜仍有機會延長搶救時間，但如果未能使用，病情快速惡化就可能導致呼吸衰竭死亡。他遺憾地表示，「大S不到50歲因流感死亡，在台灣、日本都是極為罕見的案例，只能說她體質特殊、運氣極差，千萬人之中，獨獨被病毒對上，真是天妒紅顏。」