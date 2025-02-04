大S離世先公布死訊　爆料者疑是港人稱「要全台灣人跟我道歉」

台灣女星大S（徐熙媛）春節期間與家人赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，其妹小S（徐熙娣）3日透過經紀人證實噩耗，震驚華人演藝圈。



據了解，大S家人證實死訊前，2月2日Facebook粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文，稱「台灣有位大明星過世 稍後會有官方公佈48歲，日本流感急病。」並洩漏對方身分線索，讓網友猜測是指大S，但當時未有人證實引發許多人質疑，該粉專則發文要台灣人道歉。



台媒指出，該Facebook粉絲專頁用詞和按讚網頁，推測版主應該是香港人，連登等論壇則已經起底該版主的資訊包括住所和相片，批評他不應該不經過家人同意公布大S死訊，台灣男星炎亞綸則發文批評，「被流量綁架的世界，切勿失守道德的底線。會拒絕認知死亡是人之常情，跟你道歉個屁！」



粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文。（截圖臉書）

粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文。（截圖臉書）

粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」發文，用詞是廣東話口語。（截圖臉書）

「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2月2日以黑底白字發文，表示對方身分為女、已婚，並用粵語「堅」強調消息為真，直言「就快火化」，不過一直未公布對方身分，遭到網友質疑真實性。

該粉專發文者疑似不堪被質疑關閉留言功能，並再度發文表示：「過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」，大S的死訊證實後，許多網民則湧入該粉絲專頁批評他不應該不尊重大S家人想法公布死訊，更有人質疑他的消息「究竟從何而來」。

對於該粉絲專的爆料，不少台港網民表示不滿，台灣炎亞綸直接批評，「一般普世價值對於死訊本來就會慎重以待，更別說大家下意識會拒絕死亡這件事，有什麼好沾沾自喜自己優先於一般大眾得知他人死訊？極度的無聊，庸俗，被流量綁架的世界，切勿失守道德的底線。會拒絕認知死亡是人之常情，跟你道歉個屁！」

炎亞綸（IG@aayan1120）