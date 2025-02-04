黑人范瑋琪患流感不戴口罩見大S　網民湧入IG罵：懷疑被你們傳染

【大S徐熙媛去世／離世】大S驚爆因流感併發肺炎離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，但小S已證實死訊，前夫汪小菲也在剛剛從泰國趕回台灣，讓外界噓唏不已。



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大S驟逝摯友黑人、范瑋琪齊聲哀悼，不過卻有網友在PTT八卦板列出大S感染時序、接觸史，發現源頭疑似與黑范夫妻有密切關連。大S在病逝前10天，與剛宣布全家患上甲型流感的陳建州與范瑋琪夫妻檔參與王偉忠女兒的歸寧家宴，結果4天後就出現流感症狀，加上流感3到5天潛伏期，網友紛紛認為大S的流感很有可能是被黑范傳染，大批網友到黑范的社群留言痛罵，范瑋琪目前已偷偷關留言。

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網友在陳建州的IG留言：

「大S的流感是不是跟你們家傳染有關？講清楚」、「流感不乖乖在家還出來跟人家聚什麼會，根本可以合理懷疑大S是被你們家傳染的耶」、「為何得流感不在家，出門也不戴口罩」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】