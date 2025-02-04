大S徐熙媛去世｜研究：內地每年流感導致的超額死亡人數近10萬

大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎逝世，終年48歲，引發大眾對於流感疫情的關注。根據學術文獻，近年流感在內地導致的每年超額死亡人數為8.8萬至9.2萬。



大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

中國疾控中心原副主任馮子健在2019年曾經解釋，關於流感的發病數，任何一個國家都沒有準確統計數據，公布的均是發病和死亡的估算數。

綜合內媒報道，在2021年3月，復旦大學科研團隊發表在《中華醫學雜誌》的一項2006-2019年流感疾病負擔研究估計，內地每年流感導致的超額門急診就診數平均為300.5萬宗，呼吸系統疾病超額死亡人數平均為9.2萬宗。

在上海一家醫院內，流感患者中甲型流感佔比較高。（視覺中國）

60歲以上老人佔超額死亡人數8成

此外，在2019年9月，復旦大學、中國疾控中心和香港大學的研究團隊在《刺針·公共衛生》發表論文，分析了內地2010年-2011年到2014年-2015年間的流感死亡率。

該研究顯示：2010-2011至2014-2015季節，全國平均每年有8.8萬宗流感相關呼吸系統疾病超額死亡，佔呼吸系統疾病死亡的8.2%；60歲以上老人的流感相關超額死亡人數佔全人群的80%，其超額死亡率顯著高於60歲以下人群。

所謂的「超額死亡人數」，是指一段時間內死亡人數與預期死亡人數的差額，此數字可用作估算不同危機對死亡人數或死亡率的直接或間接影響。