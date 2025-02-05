大S去世｜傳因「大白肺」奪命　醫生解釋：被自己的痰液活活淹死

大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎逝世，終年48歲。網傳大S臨終前的CT影像顯示雙肺已呈白肺狀態，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰解釋，「大白肺」意即嚴重肺炎導致呼吸困難，等同於「病人被自己的痰液水腫活活淹死」。



大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（截圖）

蘇一峰5日（周三）在FB發文談及網傳大S死於肺炎重症大白肺。他指出，「大白肺」是口語名稱，其實是嚴重肺炎導致呼吸困難。當發生嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水，當肺泡在痰水裡，空氣就無法進入交換氣體，大白肺其實也就是「病人被自己的痰液水腫活活淹死」。

蘇一峰解釋，當出現大白肺時，病人用力呼吸，但是肺部失去了交換氣體的能力，用力呼吸但是血氧仍然一直下降，當血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天或幾小時內，因心跳呼吸停止而死亡。

蘇一峰曾在FB發布一名患者出現「大白肺」時的影像。（蘇一峰FB）

蘇一峰也提到，最近台媒爭議大S的死因是肺炎還是敗血症，但其實這是大白肺的一體兩面，肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」，而敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」，他強調肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，譬如大S就是流感肺炎引起敗血症，「肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，常一不小心就過世了！」