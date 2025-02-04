大S去世｜遊日遇突發疾病？旅日YTR推2大工具　中文看診更安心

台灣女星大S（徐熙媛）日前赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸病逝，引發外界對海外突發醫療狀況的關注。針對旅日遊客可能面臨的緊急醫療問題，長期居住在日本的台灣YouTuber「阿倫」特別在社群平台分享，推薦兩款旅日必備的防災與醫療工具，幫助旅客在緊急時刻獲得即時支援。



台媒《自由時報》報道，阿倫在臉書發文指出，日本與台灣的醫療環境有很大差異，外國旅客看診費用較高，即使是一般感冒，診療費用也可能遠超預期，突發重大疾病更可能帶來經濟壓力。因此，他建議旅客在出發前，除了購買旅遊保險，也應事先準備下載防災資訊APP與線上醫療服務，以備不時之需。

大S（左一）與家人關係親密。（微博截圖）

阿倫推薦的「Safety tips APP」 是由日本國家旅遊局（JNTO）推出的官方應用程式，專為外國旅客提供即時的防災與安全資訊。該APP涵蓋地震、颱風、海嘯等緊急狀況，並能即時通知用戶當地災害情況，還可提供距離最近的醫院、診所及避難所資訊，讓旅客迅速找到安全場所或醫療資源。

此外，「OH Dr. 線上診療服務」 則是專為外國人設計的遠端醫療平台，旅客可透過手機與醫生進行線上診療，並能以中文溝通，大幅減少語言不通帶來的困擾。若有需要，醫生可直接開立處方箋，並將藥品配送至旅客所在地，甚至協助安排就近的醫療機構，確保旅客能快速獲得適當治療。

阿倫表示，只要在出發前選擇適合自己的方案，就可以讓你的日本旅程更加安心且放心。我周遭的朋友真的有人購買後碰到狀況曾經使用過，真的是只能說「好險有加入」。

此外，日本國家旅遊局也設有多語言就醫指南網站，提供繁體中文、英文、日文、韓文及簡體中文等語言，旅客可透過網站使用「醫療機構搜尋」、「就診指南」、「海外旅遊險」及「緊急連絡電話」等服務，確保在異地也能獲得必要的醫療支援。