辜振甫夫人辜嚴倬雲105歲辭世　出身世家親歷汪辜會談

台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人、前婦聯會主委辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享壽105歲。台灣雲品國際今（5）日發布新聞稿證實此消息。台灣海基會亦發表聲明，對辜嚴倬雲辭世表達沉痛哀悼，並表示董事長吳豐山與秘書長羅文嘉將於2月7日上午前往弔唁。



出身世家 婦聯會領導人影響深遠

綜合台媒報道，辜嚴倬雲1925年生於福建福州，祖父嚴復是清末民初著名學者，北京大學首任校長，父親嚴琥為大學教授，母親則出身於板橋林家。她年輕時進入上海聖約翰大學求學，並曾投身抗日救國運動。1946年輾轉入台，三年後與鹿港望族辜振甫結為連理，夫妻情深，相守半世紀。

辜嚴倬雲一生積極參與社會事務，1992年受蔣宋美齡肯定，接任婦聯會總幹事（後改稱秘書長），2003年蔣宋美齡辭世後，她正式接任婦聯會主委，致力於公益與教育事業。她曾表示，如果一餐飯要花很多錢，不如把多餘的錢省下來，積少成多，就可以多栽培一個孩子。2004年，她以聖約翰技術學院董事長身分，當選第4屆中華民國十大傑出教育家，並於2013年獲時任台灣總統馬英九頒贈二等景星勳章，以表彰她對社會的貢獻。

兩岸歷史見證者 曾陪同辜振甫參與汪辜會談

辜嚴倬雲不僅活躍於政商界，亦在兩岸關係發展中扮演重要角色。她曾多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動，親歷1993年在新加坡舉行的「汪辜會談」，以及1998年上海的「汪辜會晤」，在這些歷史性場合中發揮柔性穩健的影響力。海基會在悼念聲明中稱讚她「展現大家風範，令人敬仰」。

九二會談後，兩岸於1993年4月27日在新加坡舉行第一次「辜汪會談」。（取自網路）

2008年，大陸海協會會長陳雲林訪台，第一個行程便是拜會辜嚴倬雲，象徵對她長年推動兩岸交流的肯定。

婦聯會爭議與政壇波折

然而，2017年，台灣內政部與不當黨產處理委員會以婦聯會財報不透明為由，要求其轉型並捐出部分資產入國庫。辜嚴倬雲拒絕簽署行政契約，最終遭內政部撤換主委職務，黯然下台，成為她晚年一大遺憾。

2017年3月，辜嚴倬雲（中）參與「辜成允先生懷念音樂會」，受蔡英文（左）慰問。（維基百科）

白髮人送黑髮人 晚年經歷至痛

台媒報道指稱，辜嚴倬雲一生經歷兩次「白髮人送黑髮人」之痛。2001年，長子辜啟允因膽管癌病逝；2017年，二子辜成允在台灣內政部查帳婦聯會之際，失足自樓梯跌落身亡。她先後送別兩個兒子與丈夫辜振甫，承受極大人生悲劇，這或許是她一生最沉重的打擊。

然而，即使在90多歲高齡，她仍活躍於公益領域。兒子辜成允生前曾感嘆，「想約老母親吃飯都不一定約得到，因為她總是忙於公益活動。」

辜嚴倬雲的辭世，標誌著一個時代的結束。她的一生不僅見證了台灣社會的變遷，也深刻影響了兩岸關係、婦女運動及公益事業。