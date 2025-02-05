陸客踩線團申請赴台考察　學者：小兩會溝通有其必要性

福建、上海旅遊踩線團早前向台灣申請赴台考察，然而陸委會及觀光署皆認為要循觀光小兩會討論後再進行，目前台旅會持續接洽海旅會。學者則認為，有必要先透過小兩會溝通。



國台辦1月24日證實福建、上海旅遊踩線團已向台灣提出來台考察申請。對此陸委會回應，踩線團來台等事宜先循觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）討論後再進行。交通部觀光署長周永暉亦呼籲雙方先透過觀光小兩會即時交流，至於是否影響2月10日的踩線團，則表示樂觀看待，新的一年希望有正向發展。

不具名人士周三（5日）透露，台旅會將持續接洽海旅會討論相關團體旅遊安全等事宜。高雄餐旅大學副校長劉喜臨向中央社表示，透過小兩會協商是有其必要性。他指，基本上台灣不論民間或政府都歡迎陸客，無庸置疑，從觀光產業發展的條件來看，中國大陸是可以作為基本盤的市場，只要客源穩定，台灣觀光品質便能提升，現時不少民眾認為台灣旅遊品質不好，就是「雞生蛋蛋生雞」的問題。但他也希望陸客不要過量，像目前日本就有過度觀光的現象。

劉喜臨又指出，與其他旅遊市場不同，兩岸旅遊有其特殊性，陸客來台是雙證旅遊型態，必須在中國拿到赴台證後，也要拿到台灣發的入台證才能到台灣旅遊，因此小兩會的持續溝通就非常重要。業者也希望雙方可以穩定交流，不要犧牲觀光產業、說斷就斷。他強調，以過去經驗來看，透過小兩會協商後對方都有利，也不是新的程序，因此透過小兩會溝通是非常重要的事。