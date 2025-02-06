大S去世｜汪小菲包機護送大S骨灰返台？　小S怒斥：人在做天在看

台灣女星大S（徐熙媛）在日本因流感驟逝，享年48歲。2月5日，妹妹小S（徐熙娣）與丈夫具俊曄乘坐私人專機，護送大S骨灰返台，但內地社交平台傳出包機費用是由大S前夫汪小菲負責。

繼親友痛批汪小菲「睜眼說瞎話」後，小S也透過經理人發聲，指大S的後事一直由徐家人負責，實在無法理解為何會傳出汪小菲包機的謠言，直言「人在做天在看」。



台灣傳媒報道，大S在日本當地火化後，由丈夫具俊曄搭乘私人專機VistaJet，護送骨灰回到台灣家中。根據官網標價，VistaJet包機費用每小時起跳為1萬1000美元，這趟航程預估至少花費4萬3800美元。

2月5日，大S前家姑張蘭的契仔「夏小健」拍片，聲稱是汪小菲主動出錢包機，「他是不允許大S的骨灰像行李一樣，他一定讓大S體體面面歸來」。張蘭也讚好該段影片，但不少網民對此說法抱持懷疑態度，認為此刻不該爭論包機費用的歸屬，也無需藉機邀功。

夏小健拍片聲稱是汪小菲主動出錢包機送大S骨灰回台。（影片截圖）

小S透過經理人發聲，「我姐姐的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姐姐現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

大S、小S二人感情要好。（小S Facebook）

大S、小S二人感情要好（《我們是真正的朋友》劇照）

稍早前，徐家親友亦痛批汪小菲「睜眼說瞎話」，直指包機費用實際由小S與其丈夫許雅鈞全額負擔，痛批汪小菲在網絡放假消息。