大S去世│代言品牌撤廣告以表尊重　網民不捨：希望可以一直看到她

女星徐熙媛大S過年期間與家人赴日旅行，因染上流感併發肺炎而猝逝，讓許多親友及粉絲悲痛不已，而生前愛美的她，有「美容大王」之稱，更是品牌代言人，如今突然離世令人不捨，品牌也透過社群交平台發聲哀悼，並宣佈撤下廣告，以表示對逝者尊重。



大S代言的品牌方暫時撤下廣告。（Facebook）

大S生前愛美，始終讓外貌保持絕美絕佳，還曾經出書分享保養撇步，當年這本《美容大王》更是蟬聯多周書店通路暢銷排行榜。至今仍是品牌的代言人，而就在大S驟然離世後，品牌也發出聲明表示，「懷着無比沉痛的心情，得知我們深愛的品牌代言人大S徐熙媛不幸離世，在與大S三年多的合作期間，我們深刻感受到大S對於美的追求以及對於生活的熟愛」。

品牌同時決定暫時撤下廣告，「以表達對逝者的尊重，也請大家一同緬懷她帶給我們的美好時光，大S的善良美好將永遠留存於我們心中」。

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聲明一出，網友紛紛按讚，有人表示：

．「謝謝小編的溫暖，會繼續支持的」



但也有網友認為不用特別撤下廣告：

．「希望永遠廣告，讓大家可以一直看到她（大S）」



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