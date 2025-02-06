大S去世｜書展談｢有特殊意義的人們｣　蔡康永慟：瘋狂想念不丟臉

台北書展今（6）日邀請台灣知名主持人蔡康永與日本作家吉本芭娜娜進行對談，主題為「有特殊意義的人們」。蔡康永在現場朗讀吉本芭娜娜的短篇小說《月影》時，情緒激動，一開口便哽咽，全程共四度停頓，難以言語。



綜合《聯合報》、《中時新聞網》等台媒報道，好友大S（徐熙媛）驟逝後，蔡康永至今未曾公開受訪，今日他雖然現身書展，仍婉拒媒體訪問。然而，談話主題恰巧與「重要的人」相關，讓人不禁聯想到他的心情。儘管蔡康永在對談中未曾提及大S，但他的朗讀內容與情緒，似乎都流露出深深的思念。

報道稱，蔡康永今日出席吉本芭娜娜訪台新書記者會，一開始主持人介紹他出場，他臉上完全沒表情，就連主持人介紹他時，他也只有微微點頭，沒有多說話。然而當他開始念吉本芭娜娜的書《廚房》中〈月影〉的故事說：「〈月影〉這個故事是芭娜娜24歲時所寫的，它所描述的是人在面對重大的失去之後，如果非常想念這個人，他有什麼辦法可以......再見到這個人」話還未說完，蔡康永隨即陷入悲傷，哽咽到無法言語，台下民眾邊啜泣邊拍手給予他鼓勵，主持人更請他加油。

先前，蔡康永曾在悼念大S的貼文中寫道，「我要想像你，仍然安好的生活著。是，我要保持這樣想像，直到沒辦法再這樣想的時候。」

蔡康永在今日書展現場表示，如果失去一個人，就在我們想念他、想念到快要發瘋的時候，在芭娜娜的小說裡可以看很多跟你一樣的人做著一樣瘋狂的行為，得到很大的安慰，「你知道，這麼瘋狂地想念一個人並不是很丟臉的事情」。

整篇短文，他共四次因情緒湧上而哽咽，令人動容。