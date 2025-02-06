大S去世｜網傳汪小菲包機運骨灰「張蘭也點讚」網民：何需邀功？

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）驚爆因流感併發肺炎2日離世，享年48歲，讓外界震驚不已，不少網友更直呼「是假新聞」，小S（徐熙娣）證實死訊，前夫汪小菲也從泰國趕回台灣，讓外界噓唏不已，更讓不少人正視流感的嚴重性，不少人紛紛衝去接種流感疫苗。



汪小菲的媽媽張蘭。（視覺中國）

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大S已在日本當地進行火化，昨（5）日下午4時，老公具俊曄坐專機護送骨灰罈回到台灣家中，外傳「骨灰罈將會永遠放在家中」，也不會舉辦告別式。具俊曄是搭乘VistaJet私人專機，從東京羽田飛到松山機場，而VistaJet的私人包機價格也曝光，官網公布場價格計算每小時1萬1000美元起跳，這一趟至少花費4萬3800美元。

大陸抖音有網紅錄製影片，直言這趟包機其實是「台灣媒體報導是汪小菲出資包機」。（視覺中國）

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但大陸抖音卻有網紅錄製影片，直言這趟包機其實是「台灣媒體報導是汪小菲出資包機」，還說汪小菲的個性絕對不允許大S的骨灰被當成「貨物」，這一次是他主動聯繫解決問題，就是要讓大S體面回來。這段影片，汪小菲的媽媽張蘭也按讚、推薦，但不少網友紛紛懷疑真實性，也認為這時候是誰包機都不重要，這時候何需邀功。

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