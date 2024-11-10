安徽幼師竹籤拮嘴、捉腳倒吊虐童　家長：手法熟練肯定是慣犯

安徽六安市有幼兒園發生老師虐童事件，有老師毆打、玩弄、或以竹籤懲罰學童，有老師目擊但全程無視，冷漠麻木。

11月9日，當地教育局通報稱，涉事教師已被採取強制措施，並責令涉事幼兒園全面整頓。



《華商報大風新聞》報道，家長靳先生（化姓）反映，安徽六安市金安區陽光歐洲城愛貝貝幼兒園發生教師虐童事件，「可以看出孩子們的恐懼無助以及無奈的眼神」。

靳先生提供的閉路電視畫面顯示，11月7日下午約2時半，中二班的學童午休後，兩名女老師在場管教，其中一名老師先揪住一名學童的衣襟，多次拖拽推搡並掌摑，後來又揪住一名學童的頭髮，還用衛衣帽蒙住學童頭部旋轉，並用手指戳頭部，甚至提起學童的腿倒立懲罰。

老師提起學童的腳倒吊。（華商報大風新聞）

老師用衛衣帽蒙住學童的頭部旋轉。（華商報大風新聞）

靳先生認為，女老師不可能是第一次虐待兒童，「她拿個竹籤串，然後用竹籤紮小孩的嘴，把孩子疼得，她又把小孩抱到腿上壓著，惡劣到什麽程度？而且老師也吃孩子的東西，她們吃了之後，她還隨機性地喂點給小孩，估計小孩被她打過之後在喂食哄哄孩子」。

靳先生稱，女老師是惡作劇，對學童施暴尋開心，「她給小孩硬性紮小辮子，小孩在哭，她是玩弄小孩，她在虐待小孩的時候，那麽多小孩都很驚恐地一起看著老師，非常緊張，不敢有任何反抗的」。他質疑園方招聘老師的方式有問題，「你看她的手法，感覺她是很熟練的動作，我懷疑他們幼兒園招聘的這個老師到底是什麽素質？她是怎麽招聘進來的？」

家長反映，安徽六安市金安區陽光歐洲城愛貝貝幼兒園發生教師虐童事件，「可以看出孩子們的恐懼無助以及無奈的眼神」。（華商報大風新聞）

據介紹，涉嫌虐童的班級原先的課室閉路電視鏡頭已損壞，後來更換到另一間課室上課，「所以說老師可能沒注意監控，換了教室，一下子監控能看得見，所以被打孩子家長察覺不對，查看到監控以後，直接錄屏錄了下來了。所以說這個老師肯定不是新手是『慣犯』，如果說有監控，她怎麽敢這麽幹呢」。

公開資料顯示，金安區陽光歐洲城愛貝貝幼兒園成立於2017年。2022年招聘主班老師任職資格須專科及以上學歷，具有相關資格證書及幼教工作經驗者優先考慮。2020年7月，被六安市教體局認定為市級一類幼兒園。

11月9日，六安市金安區教育局通報稱，該局接到家長關於六安市快樂陽光愛貝貝幼兒園（民辦）教師體罰學生的反映，迅速會同公安、屬地街道組成專班調查核實。經調查，該幼兒園中（1）班教師靳某存在體罰學生行為。

11月8日，公安機關依法對靳某採取強制措施，教育局已責令涉事幼兒園全面整頓，對在現場卻未勸阻的2名保教人員作出相應處理。同時，安排專人對幼兒展開心理安撫，與家長保持密切溝通。教育局將根據進一步調查結果，依法依規嚴肅處理，並在全區幼兒園開展全面檢查，加強師德師風建設，規範職業行為，堅決杜絕類似問題發生。