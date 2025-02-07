汪小菲怒飆張蘭！直播通話狂飆髒話　疑不滿母造謠包機接大S

台灣女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝於日本東京，遺體於當地火化，並於2月5日由家人搭乘專機護送返台。此前，一度有傳聞指稱該私人包機由大S前夫汪小菲支付，但小S及包機公司已出面澄清。2月6日，汪小菲疑似因不滿母親張蘭的相關言論，突然闖入其直播間並在通話中怒飆髒話，撬動網民熱議此事。



汪小菲直播怒斥：你們為什麼老是這樣

網民發現，張蘭曾在直播中推薦「汪小菲包機」相關影片，而該影片的源頭帳號「我是夏小健」實為張蘭的乾兒子，他多次於直播中聲稱是汪小菲包機。消息傳出後，小S立即澄清，強調汪家並未負擔專機費用。隨後，「我是夏小健」帳號遭封禁，內容亦被清空。

然而，2月6日張蘭仍繼續直播帶貨，不到一小時直播便被封禁。直播期間，她接到汪小菲來電，並開啟擴音，讓數萬名觀眾聽到母子爭執。汪小菲在電話中怒斥：「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我什麼都不說，你們為什麼老是這樣？」並怒喊：「我XXXX你們全家」。張蘭當場面露尷尬，回應：「我什麼時候說了？」

有網民指出，汪小菲更在電話中飆罵：「ＸＸＸ！ＸＸＸ」，疑似因不滿母親買「水軍」散播假消息，聲稱大S回台包機是由汪家出資。

2月6日，汪小菲疑似打電話質問張蘭，通話內容全被直播間網民聽見。 （微博）

網民：這種傳聞一下子就被拆穿

該影片流出後引發熱烈討論，不少網民評論，「感覺大S和汪小菲婚姻期間，與張蘭的矛盾肯定特別多」、「如果汪小菲真的不知道，那他有點委屈」、「張蘭到底怎麼做到的，明明點讚相關視頻卻還不承認」。

大S的前夫汪小菲及其母親張蘭。（新浪網）

也有網民質疑「不知道汪小菲這樣罵過徐熙媛沒有」、「兒子罵人她也直播？」、「這種傳聞一下子就被拆穿，不懂為什麼要這樣」。此外，有人認為「這影片放出來就是他們希望大家聽到的」，質疑此事是否另有隱情。

目前，張蘭的直播帳號仍受限，汪小菲則未對此事再作回應。