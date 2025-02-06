大S去世後張蘭首次直播帶貨 與網民互懟直播間突遭封禁
撰文：許祺安
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內媒《新聞晨報》報道，大S離世後，張蘭的抖音直播間一度停播。2月6日，張蘭在抖音直播間開播帶貨，不少網民湧入其直播間評論：「沒一句實話」，開播約一個半個鐘後，張蘭直播間突遭封禁。
報道指，大S離世後，張蘭的抖音直播間曾一度停播。張蘭於2月6日重新開播帶貨後，並稱：「過去三天經歷了人生中難以言說的至暗時刻！」有平台數據顯示，其直播間開播30分鐘，觀看人數超350萬，在帶貨總榜上排名第四。
有不少網民湧入其直播間，並批評張蘭「沒一句實話」。張蘭對此回應稱：「不怕黑粉不怕咒，因為一咒十年旺。」「我行得正、立得正，在培養員工和孩子方面，我是非常有經驗的。現在的我比以前更成熟、更有格局。」
張蘭開播約一個半鐘後，直播間突然遭到封禁。有網民表示：「受不了，路人還沉浸在悲傷里，那裏都開始直播了」「張蘭母子喜歡搞流量就得承擔這個風險」。
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