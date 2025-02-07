汪小菲為大S骨灰包機？主播造謠遭封號　律師：或面臨3種法律責任

台灣女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝於日本東京，遺體於當地火化，並於2月5日由家人搭乘專機護送返台。不過，日前有自媒體帳號在短片平台發布消息稱，大S去世後，前夫汪小菲支付了運送其骨灰返回中國台灣的私人飛機費用。6日，大S的家屬就此辟謠，發布前述傳言的主播帳號已全部清空，並被禁止關注。就事件，有律師表示，造謠者或將面臨民事、行政、刑事三種法律責任。



針對謠言，徐熙娣（小S）通過經紀人回應稱：「我姐姐（大S）的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麽會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姐姐現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

6日，大S返台的私人飛機公司Jetbay也辟謠稱，所有費用皆由徐熙娣全額支付，與網上流傳的其他說法無關，感謝各界的關注與理解。同時，涉事主播「夏小健」的帳賬號已全部清空，並被禁止關注。

大S、小S二人感情要好。（小S Facebook）

對此，陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師向內媒表示，自媒體編造事實傳播不實信息，顯屬違法，造謠者或將面臨民事、行政、刑事三種法律責任。

民事方面，據《民法典》規定，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、私隱、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。逝者的肖像、名譽等權利受到法律保護，大S的家屬可將涉事自媒體告上法庭，訴請涉事自媒體承擔停止侵權、賠禮道歉、賠償損失等。

行政方面，《治安管理處罰法》規定，散布謠言或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣．下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

夏小健拍片聲稱是汪小菲主動出錢包機送大S骨灰回台。（影片截圖）

刑事方面，依據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若幹問題的解釋》規定，點擊率、轉發次數等可以作為判定「情節嚴重」的標準；捏造損害他人名譽的事實，在信息網絡上散布，或者組織、指使人員在信息網絡上散布的，應當認定為刑法所規定的「捏造事實誹謗他人」，依法追究其刑事責任。家屬可以此向法院提起刑事自訴。

趙良善提醒，網絡並非法外之地，自媒體不能為了賺取流量，無底線造謠，罔顧事實，踐踏道德及法律底線。網絡平台也不能坐視不管、袖手旁觀，一旦出現造謠誹謗事件，平台應加強信息巡查，及時對行為可疑的帳號做出屏蔽、下架處理。