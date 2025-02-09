太陽花女神劉喬安在美被捕　「出差」FB曬泳池照　網民嘲自曝行蹤

劉喬安（現名劉依函）過去因為在聲援2014年台灣的太陽花學運時一張美照爆紅，被封為「太陽花女神」，然而其後被揭涉及仲介跨國賣淫案，還被警方查獲持毒品氯胺酮（K仔）。劉喬安後潛逃美國，遭到台灣通緝。



台媒2月8日報道，美國移民及海關執法局（ICE）透露劉喬安已在美國落網。劉喬安最近一則FB貼文是在1月23日，洩露自己所在位置是在麻薩諸塞州（麻省）的「Needham Heights」，不少網民嘲笑這是自曝行蹤。



劉喬安此前因太陽花學運而一夕爆紅。（資料圖片）

劉喬安最近一則FB貼文洩露自己所在位置是在麻薩諸塞州（麻省）的「Needham Heights」。（FB）

報道指，劉喬安在潛逃期間，就常在FB自曝動態，最近一則貼文是在1月23日，她在貼文寫著：「出差中～零下七度的鹽水游泳池，包場中（大誤）」，不只拍下完整的室內泳池照片，還曬出氣溫零下7度的氣溫截圖，洩露自己所在位置是在麻薩諸塞州的「Needham Heights」。

該貼文吸引網友前往留言，表示「潛逃中就潛逃中，還這麼高調，活該被逮」、「活該」、「把躲藏地點，旅館照片都曝光，警方不想抓你也沒辦法」、「根本自己暴露自己行蹤，被逮剛好」。

劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

台媒早前報道，劉喬安在2019年5月份出境美國，輾轉待過多個城市，原本在8月份訪客身分結束，但是卻沒有依照規定出境，反而滯留在美國，在2025年1月份被美國警方逮捕。

台灣刑事局表示，劉喬安在台灣被指控涉及毒品、侵佔以及詐欺等罪嫌，多次通知到案說明、開庭未果，後來發現劉早在2019年就已經出境美國，當時提供相關情資給美國警方協助查緝。

特朗普最近加大執法遣送非法移民

2月4日，美國移民及海關執法局發布新聞稿，表示他們在針對性的執法行動中，抓到一名因詐欺、販毒等原因而被通緝的犯罪分子，該逃犯於2019年5月合法進入美國，並被要求同年8月前離開，但她沒有做到，該逃犯將繼續被拘留，直到被驅逐出境。該犯罪份子就是劉喬安。

台媒指，劉喬安今年（2025年）1月份於美國波士頓一家旅館被美國警方逮捕。台灣刑事局表示，劉喬安在美國透過朋友資助，輾轉住過許多城市，並且涉嫌在美期間與友人一同以包裹藏放毒品可卡因的方式，將毒品夾帶回台，最後台灣收貨人被查獲，才供出劉喬安在美國涉及販毒。

（翻攝劉喬安Facebook/Instagram）

（劉喬安facebook）

2014年劉喬安因參與太陽花學運爆紅，不久後遭壹週刊記者揭露曾參與援交及賣淫、以及其他一連串爭議性私生活事件，最後其賣淫案一事被檢警單位提告後處以緩刑，後劉喬安轉行當夜店DJ。

2018年8月13日，因持有氯胺酮（K仔）遭警逮捕。2019年4月，她更開直播稱，自己於夜店當DJ時，吸食了某位客人提供的氯胺酮因此染毒達4年，導致鼻中膈穿孔。也因為這樣，她前後動了幾次整形手術，總計花費約70萬元台幣，雖然她本人很滿意自己的鼻頭、鼻翼變得豐潤圓滿，不過就有網民對比過去照片後，差點認不出她，覺得形狀不太自然。

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2022年，劉喬安曾在FB發文表示，她已經2年不在台灣了，沒有家人、朋友在身邊，錯過大家人生中的大事，讓她心情沉重。