高雄碎屍疑犯追垃圾車CCTV曝光　3婦頭顱疑被丟棄　警方搜焚化爐

台灣高雄發生駭人聽聞的連環碎屍命案，一名73歲張姓老翁涉嫌將3名老婦分屍，警方目前僅在河溝找到18塊內臟、皮膚及手腳掌，3顆頭顱都尚未尋獲。



台媒報道，3顆頭顱懷疑已被張男丟入垃圾車，疑似張男提著裝屍塊的黑色膠袋追垃圾車的閉路電視畫面曝光。



閉路電視畫面顯示，疑似張男提著裝屍塊的黑色膠袋追垃圾車。（《ETtoday新聞雲》）

閉路電視畫面顯示，疑似張男提著裝屍塊的黑色膠袋追垃圾車。（《ETtoday新聞雲》）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，最新閉路電視畫面顯示，疑似張男本月3日頭戴安全帽，身穿黑色外套，提著大型黑色膠袋追垃圾車。只見他在人群中帶著稍嫌蹣跚的步履走向垃圾車，右手拿著裝得鼓鼓的大黑色垃圾袋，裡頭疑似為人體屍塊。

事實上該丟垃圾的地點並非距離張男家最近的地點，有鄰居表示，那是因為張男之前丟太多垃圾被勸誡，才帶著剩餘垃圾到離家600米外的地點追垃圾車。

目前高雄警方已協同環保局重點搜索垃圾車與焚化爐，擴大搜尋犯罪證物。

高雄警方協同環保局重點搜索垃圾車與焚化爐。（中天新聞）

高雄警方協同環保局重點搜索垃圾車與焚化爐。（中天新聞）

此前高雄警方連續4日聘請民間搜救隊下水打撈，目前僅找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，其中7塊殘骸卻認為71歲林婦所有，另外還有11塊殘骸在比對化驗當中。

由於3人的頭顱尚未尋獲，警方研判可能沉入河底，不排除大規模沿河床網撈，但還有另一個可能是被張男丟棄在垃圾車。若已送進焚化爐燒掉，將更難確認3人頭顱的去向。

73歲張姓男子涉連環碎屍案，警方移送地檢署偵辦。（ETtoday）

疑兇疑似將三名婦人的屍體丟入高雄前鎮運河。（翻攝台媒）