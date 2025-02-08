高雄恐怖分屍案　73歲老翁涉連殺三婦人分屍　河邊找到15厘米人皮

高雄發生連環殺人分屍命案，震驚台灣社會。據了解，當地警方在2月6日發現71歲趙林姓婦人遭棄屍前鎮河，尋獲趙林婦人包括腳掌、內臟與部分軀幹組織，且部分殘肢疑似遭魚類啃食。



台灣警方循線73歲張姓嫌犯住處驗出三組女性DNA，2月7日證實，血跡樣本分別與75歲左營失蹤的張姓婦人及去年底失聯的75歲黃姓兄嫂吻合，顯示張嫌涉嫌殺害至少三名婦人。



據了解，高雄警方專案小組8日上午9時再度進行打撈作業，於上午11時許有新進展，疑似在河邊石塊上找到約15厘米寬的人皮及10多塊破碎屍骸，目前已經送驗確認死者身份。



高雄警方專案小組8日上午9時再度進行打撈作業，於上午11時許有新進展，疑似在河邊石塊上找到約15公分寬的人皮及10多塊破碎屍骸，目前已經送驗確認死者身份。（翻攝台媒）

首名死者為兇嫌大嫂 第二名死者入屋4小時遇害

3名分別遭71歲張姓嫌犯殺害的婦人，從警方提供的時間軸及監視畫面可一窺3人從失蹤到遇害的關鍵時間，第1人為張嫌兄嫂張黃婦人（75歲），去年11月29日中午12時10分，進入台鋁14巷的老家、也是張嫌處所後，監視器錄下張嫌於11月30日凌晨3時19分後，開始多次進出住處，這段時間均未見張黃婦人出入，張疑在大嫂進屋後將其殺害、分屍後再棄屍，期間不到24小時。

從警方公布犯案時間軸看，第2名遇害的張姓婦人1月17日傍晚4時30分隨張嫌進入他前鎮區住處，當晚8時2分監視器即錄下張疑提著裝屍塊的手提袋外出，警方研判，張婦疑進屋就遇害，在4小時內慘遭支解分屍後棄屍。

左營張姓婦人失蹤於1月17日去過三民公園，當日前往張嫌住家後遇害。（ETtoday）

警方公布監視器畫面顯示，張嫌當晚8時5分許即提著疑裝屍袋的手提袋步出家門，像散步似地經過垃圾堆，未將手提袋丟入垃圾堆中，而是直直往前走，消失在鏡頭前，警方不排除張婦屍塊也遭丟入前鎮運河中。

警方公布監視器畫面顯示，張嫌當晚8時5分許即提著疑裝屍袋的手提袋步出家門。（翻攝台媒）

第3名受害者則為趙林老婦人（72歲），監視器畫面拍下，趙林婦騎機車載張嫌返家，兩人一同走入張嫌住家，時間是在2月2日傍晚5時55分許，當天剛好是大年初五，張疑漏夜以電鋸支解屍體時，還有鄰居聽到電鋸聲，監視畫面拍下張男於隔天上午6時29分許即提著疑似裝著屍袋的手提袋外出，將屍塊丟入高雄前鎮運河。

兇嫌疑似將三名婦人的屍體都丟入高雄前鎮運河。（翻攝台媒）

法醫高大成：屍塊泡水皮肉分離

據了解，許多台媒以「剝皮分屍」報道張嫌的犯罪手法，不過知名法醫高大成則分析，遺體出現疑似「被剝皮」現象，可能是因為棄屍在水裡浸泡多時導致皮肉分離，不太可能是張男做的。

法醫高大成也指出，張男作案動機可能是為了情財，仇殺較不可能，目前，張男對犯行卻矢口否認，僅坦承與趙女相識多年，對方的確曾來過家中，但停留半小時後便離去，對於其機車仍停放樓下，則淡然回應「我不知道她去哪裡」。檢方認為張男涉案情節重大，依殺人罪嫌向法院聲押，高雄地院法官今上午開庭審理後，裁定張男羈押禁見。