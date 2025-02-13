台中新光三越氣爆｜戲院觀眾突聞巨響震動：濃煙四起以為電影特效
撰文：林芷瑩
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台中新光三越百貨公司今天（13日）發生氣爆意外，造成多人死傷。經初步了解，疑為11、12樓的美食街施工時不慎引發氣爆，當時樓上的電影院有民眾正在觀影，突聞巨響及感到劇烈震動，一度以為是「電影特效」。
《ETtoday新聞雲》報道，事發時在13樓的「新光影城台中店」觀賞《美國隊長》的民眾透露，電影播到一半感覺到地板有震動，起初以為是地震，後來又劇烈晃動，「整個人感覺要從椅子上彈起來，天花板也掉落、濃煙四起」，一度誤以為是電影特效。
另有民眾指出，第二次震動時，逃生門被人推開，現場粉塵瀰漫，非常刺鼻，逃生通道沒有燈光，在場觀眾紛紛用手機照明，有秩序地離開現場。
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