【雙城論壇】無懼綠營壓力　柯文哲歡迎晚宴再提「兩岸一家親」

台北上海雙城論壇明天（20日）將在台北登場，上海市常務副市長周波已於19日（周三）率團抵台，晚間台北市政府為上海訪問團舉行歡迎宴。 台北市長柯文哲在歡迎宴致詞時再提「兩岸一家親」，表示只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也會達到互惠互利的雙贏局面。他還指出雙城論壇是兩岸交流典範，未來將常態性辦理，為兩岸和平發展做出貢獻。

柯文哲表示，兩岸關係好符合兩岸福祉，也有利台灣的經濟發展。（《ETtoday新聞雲》）

柯文哲表示，過去4年兩岸雖然政治形勢變化，但雙城論壇還是持續舉辨，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難進行交流，雙城論壇才能在一次又一次的挑戰下走到今天，「希望未來雙方在既有的政治基礎上，維繫得來不易的交流成果，持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久永續展，成為兩岸關係和平發展的典範」。

柯文哲又說：「政治不難，把人民福祉當作最優先考量，很多不必要的爭執就能避免，很多困難和問題也能解決，台灣內部的藍綠之間，甚至兩岸之間，都是如此。」他表示，政治要落實在人民生活的每一天，政府應當是服務人民而不是管理人民，從人民的需要出發、人民福祉擺在最優先位置，這才是負責任政府該有的作為，「也是兩岸關係該有的態度」。

柯文哲稱，目前兩岸關係有些僵持，產生很多困難，但其實兩岸人民同源同種，擁有共同的歷史文化，兩岸關係好符合兩岸福祉，也有利台灣的經濟發展，只要有夠多善意交流，他相信很多問題是可以解決甚至避免。

（《ETtoday新聞雲》）