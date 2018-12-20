【小燈泡案】或難逃死刑　兇手王景玉無期判決撤銷　發回高院更審

轟動全台灣的4歲女童「小燈泡」被斬首案，兇手王景玉被認定患有思覺失調症，不可判處死刑，一審判處無期徒刑，引起社會爭議。案經上訴後高等法院二審時仍認定王景玉雖犯下「情節最重大之罪」，可以判處死刑，但其行兇時辨識、控制能力降低，故仍判處無期徒刑，但要刑後監護5年。 惟最高法院在周四（20日）表示，應再詳查王景玉犯案時有無心神喪失、精神耗弱等應減免刑責狀況，撤銷二審判決，全案發回高院更審。

事發2016年3月28日上午，33歲的王景玉在台北市遇到小燈泡及其母親後，從後上前將前者推倒並壓制在地，繼而就取出菜刀，眾目睽睽下連斬23刀斬下小燈泡的頭顱，使其當場身首異處。

小燈泡當場身首異處。（中時電子報）

案件在一審認定，王景玉有「自認是皇帝堯，皇帝會砍庶民的頭，當他砍頭，就會有四川嬪妃來找我傳宗接代，所以我必須殺女童」的妄念，才會下手行兇。法官批評王景玉「極為殘暴、駭人，對被害人家庭和治安影響甚鉅」，但因其患有思覺失調症，依「聯合國兩公約」及「身心障礙者權利公約」免死，判處無期徒刑。

法院在一審及二審均認定王景玉在思覺失調症發作下犯案，未有判處死刑，引起社會巨大爭議。（聯合新聞網）

二審時則認定案件屬精神障礙者隨機殺人，犯罪情節具有高度仿效性，會使大眾陷於隨時有生命危險恐懼、人心惶惶不安。但王景玉殺人時行為非基於自由意志，是受妄想支配，無異於思覺失調症的「半個俘虜」，依法應減刑，故仍判無期徒刑，但宣告要刑後監護五年，降低再犯風險。

最高法院在周四指，二審的鑑定報告認定王景玉犯案時行為能力並無顯著降低，但判決卻認定其因慢性思覺失調症而失去辨識能力，判決理由不足、矛盾，有必要重新調查。此外，二審諭知服刑期滿後監護5年，但漏未考量若「無期徒刑刑滿假釋後出獄」，是否亦應施以監護；第三則是二審判決對檢方上訴理由並未完整論述，故最終決定撤銷王景玉的二審判決，發回高院更審。

（綜合報道）