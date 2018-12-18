【養唔起】租金和保險費太貴　大馬擬將一對大熊貓提早送回中國

馬來西亞傳媒報道，由於「租金」和保險費太貴，當地政府打算將一對從中國租借的大熊貓「興興」和「靚靚」提早送回中國。如果成事，這將是繼「興興」和「靚靚」的女兒「暖暖」去年被送回中國後，再一次有大熊貓被大馬送回中國。

中國租予大馬的大熊貓於2014年5月21日抵馬，後取名為「興興」和「靚靚」。（新華社資料圖片）

據馬來西亞《中國報》12月16日報道，馬來西亞水源、土地與天然資源部長賽維爾透露，基於政府耗資大筆金錢飼養熊貓，人民對此「表達強烈不滿」，要求他把熊貓送回中國。他說：「看情況，我會先和內閣討論，在下次簽署協議前，取得內閣回饋以處理此事。下次（與中國）的會談將在兩年內進行。」

據了解，馬來西亞前首相納吉2012年3月訪問中國南寧時，兩國敲定租借大熊貓一事，並於2013年6月簽署協議，中國正式批准租借「福娃」和「鳳儀」予大馬長達10年，以紀念馬中建交40週年，大熊貓於2014年5月21日抵馬，後取名為「興興」和「靚靚」。換言之，「興興」和「靚靚」的租借期，其實還有5年以上。

門票收入難抵支出

一對大熊貓的租金每年100萬美元（約780萬港元），每隻熊貓保險費每年5萬令吉（約9.4萬港元）。賽維爾表示，熊貓館每月門票收入介於30萬令吉（約56萬港元）至40萬令吉（約75萬港元），在扣除每月高達20萬令吉（約37.5萬港元）的營運成本，包括1萬令吉（約1.87萬港元）飼料費用、6萬令（約11萬港元）吉電費、10萬令吉（約18.7萬港元）員工成本，還有保安和維修費等成本後，門票收入已難以負荷租金和保險費。

不過，這番言論遭到時任馬來西亞天然資源及環境部長拿督斯里旺朱乃迪指責，指馬來西亞國家動物園不應擅作主張，在未與該部討論前，就表示不打算向中國申請延長有關租借期限。

「興興」和「靚靚」的女兒「暖暖」去年被送回中國。（視覺中國）

「興興」和「靚靚」大女兒去年被送回中國

大馬政府去年11月已把「興興」和「靚靚」在當地產下的女兒「暖暖」送回中國。此外，「興興」和「靚靚」在今年初在大馬產下的第二個女兒「暖妹妹」（按：俗稱，暫未正式取名），亦將被送回中國。賽維爾指出，根據馬來西亞政府與中國野生動物保護協會（CWCA）簽署的協議，大熊貓產下的幼崽必須在24個月內，歸還給中方；不過，任何期限延長可與該協會商量。他強調，待「暖妹妹」再長大一點，就會把她送回中國。

（中國報）