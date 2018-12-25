終結綠營20年高雄執政　新市長韓國瑜：市民眼前沒有顏色只有幸福

台灣各縣市新當選首長於今天（25日）舉行就職典禮，高雄市長韓國瑜是其中最受矚目。他選在高雄愛河畔宣誓就職，強調未來4年將全力拼經濟，高雄市將不再屬於任何政黨、派系，市民眼前沒有顏色、只有幸福。

在11月底的高雄市長選舉中，韓國瑜大贏對手逾15萬票，終結了民進黨在高雄20年的執政，令高雄市的政治版圖由綠轉藍。

韓國瑜今天（25日）在高雄愛河畔舉行市長就職典禮，以「鰲躍龍翔、南方崛起」為主題。他一改過去的藍襯衫，穿着紳士西服偕夫人搭乘愛之船到會場，並接受民眾的祝福。現場政商貴賓雲集，還有不少是上市公司負責人，愛河畔觀禮人潮爆滿，就職典禮非常熱鬧。

韓國瑜於今天（25日）舉行市長就職典禮，稱要讓高雄「沒有顏色只有幸福」。（高雄市政府提供）

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韓：團隊心中沒有圍牆只有道路

韓國瑜以中英文進行演說，並引用詩人余光中的「讓春天從高雄出發」做開場，允諾市府團隊將全力以赴，不只發展城市的硬件建設，更會貼近基層的軟需求。他宣示高雄要讓貨賣得出去、錢人進的來，未來亦會徹底落實雙語教育與雙語城市的政策規劃，市府會做人民的靠山，施政會朝城鄉兼顧的方向努力，落實「打造高雄、全台首富」的君子之約，讓全世界刮目相看。

韓國瑜還說，今天起，高雄市屬於高雄市民，不屬於任何政黨和派系，團隊心中沒有圍牆、只有道路，在高雄市民的眼前沒有顏色、只有幸福。

台媒亦關注韓國瑜就職典禮的花費，透露此次典禮高雄市府的法定預算為98萬元（新台幣，下同，折合24.92萬港元），高於台北市長柯文哲的15萬元（折合3.81萬港元），不過仍不敵台中市長盧秀燕的140萬元（折合35.61萬港元）賬面開銷。

（綜合報道）