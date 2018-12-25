【要言不煩】柯文哲就職典禮4分鐘搞掂　演說只講這7個字……

連任台北市長的柯文哲今天（25日）上午9時宣誓就職，典禮如柯文哲先前所說採「超極簡風」，流程也僅4分鐘。柯文哲從行政院副院長施俊吉手上接過印信後，僅7個字「我們就努力工作」，就結束就職演說。

柯文哲出席台北市長宣誓就職典禮，致詞時僅說一句話就結束。（台北市政府提供）

+ 2

台北市長就職典禮今天登場，台北市長柯文哲順利連任，現場不但沒有請貴賓，亦無民眾觀禮，就連柯父母、妻子都未出席，全程以「一切從簡」為旨，快速完成這次的就職典禮。柯文哲宣哲儀式預算約新台幣15萬元（折合3.81萬港元），在台灣六都市長就職花費中屬最少。

柯文哲上周一（17日）在Facebook直播時就透露，就職典禮要走「超極簡風」，這場「自己交接給自己」的典禮，大概說一句「各位上工了」就可以結束，也會請妻子陳佩琪繼續看門診，不用特別前來，而昨天也再度在臉書上寫下「各位上工了」，預告今天的就職典禮。台北市政府也在昨日傍晚公布了市府各局處首長的名單。

回顧4年前，柯文哲將原訂15分鐘的就職典禮演說刪減為6分鐘，演說重點包括向市府喊話「柯式新政」、遴選爭議及未來4年施政方向。今次典禮他身穿黑色西裝、藍色襯衫，沒有打領帶，監誓人行政院副院長施俊吉僅簡短致詞說「恭喜柯文哲先生當選連任，祝福台北市民幸福如意」，柯文哲更只說「我們就努力工作」就結束，整場就職典禮包含唱國歌只花近4分鐘，果真如他所預告的「一切從簡」。

（綜合報道）