疑集體「跳機」打黑工　152名越南旅行團團友入境高雄後失蹤

台灣交通部觀光局今日（25日）證實，有153名來自4個大型越南旅行團的團員，分別在本月21日及23日入境高雄，不過當中竟有152人失蹤逃脫，被輿論質疑為集體「跳機」，在台灣成為非法黑工。

據悉，台灣外交部為實施新南向政策，自2015年11月起向東南亞國家的優質團體旅客提供來台觀光簽證便捷措施「觀宏專案」，越南民眾可透過觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團申請電子簽證來台，簽證手續較簡單，旅客不必附財力證明。

而這次涉事的4團大型越南旅行團均已上述觀宏簽證赴台，並由台灣東森旅行社接待。據台灣觀光局國際組組長鄭瑛惠指，前兩天旅行社陸續通報有部份旅客失蹤，脫逃，今日更通報失蹤脫逃人數達到152人，事態嚴重。台灣觀光局目前已通知外交部，停止越南組團社來台簽證申請。

台灣近年吸引不少外勞來打工。（聯合新聞網/資料圖片）

根據台灣觀光局紀錄，東森旅行社過去3年曾有1人脫團，但並非這次的越南組團社。但這家越南組團社過去曾有10次有人脫團，但每次也都是1、2人，仍在可以容許範圍內。觀光局表示，東森都有確實通報，但若找到脫團旅客，東森必須負擔遣返費用。

有台灣旅遊業界人士指，這種大規模、同時脫逃的情況非常不尋常，通常都是後面有人蛇集團操控，研判應是組團社遇到人蛇集團惡意利用。他又指早年大陸、越南、泰國去日韓，甚至台灣團早年到美國，都曾經發生過類似的情況，大部份普遍都是人蛇集團，他認為台灣地接旅行社也是受害者。

（中央社/聯合新聞網）