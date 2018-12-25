【遊台注意】憂遊客太多城市難負擔　韓國瑜：高雄擬徵「城市稅」

高雄市長韓國瑜曾宣誓「拚觀光」，但亦憂心一旦外賓太多會造成城市硬軟件設施負擔。他今天（25日）表示，擬參考先進國家做法，向海外遊客課徵「城市稅」，初估一年可為市府創收數億元新台幣。

韓國瑜就職市長後馬不停蹄，他今天中午和新當選的正、副議長許崑源、陸淑美及議員舉行餐敘，於國賓飯店受訪時表示，擬參考先進國家課徵「城市稅」，不過仍要經議會通過才能施行，盼勿造成外來觀光客太大的壓力。

高雄市長韓國瑜上任後，在與市議員餐會上表示將考慮向海外遊客徵稅。（中央社）

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金額每天25港元 於住宿中徵收

韓國瑜說，是否要課徵城市稅要取得議會的支持，打算只徵小額城市稅，盼「積沙成塔」有助於財政改善。新任財政局長李樑堅則受訪表示，這項稅收參考國外的「觀光稅」概念，主要針對外來觀光客而非台人，金額約每天100元，稅收就加在酒店住宿裏，「小金額不會讓國外觀光客有不舒服的感覺」。

根據高雄市政府觀光局統計，去年上半年在高雄市住宿的境外旅客約240萬人，若每天每人徵稅100元（新台幣，下同，折合25.42港元），一年可以為市庫增加約數億元稅收。

李樑堅說，站在財政開源節流立場，這絕對是一個方向，他會擬定幾種方案與市長討論，再找旅館、議會商量，不會貿然施行。他強調城市稅不會增加市民、台人負擔，可創造財源，將邀旅館業者共同探討。

市議長許崑源對此表示，只要對市民有利的方案，議會原則上都會支持。南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男則說，課徵城市稅如果是談未來願景，或觀光已達到攻頂的地步，他會支持；不過如果現階段就推動，由於法令未完備且觀光景氣尚未復甦，他持反對立場。

（中央社、中時）