韓國瑜將推放寬陸資在高雄買房　反對者憂推高房價

高雄市長韓國瑜近日稱，將爭取逐步放寬中國大陸資金在高雄買房，旋即引起兩種聲音交戰。有地產商就表示，台灣「鎖國太久了」，認為開放陸資買房將刺激高雄房市發展。

韓國瑜上任之後炮火不斷，他在就職當天提出要向海外遊客徵收「城市稅」，就引發坊間熱議。據台灣《工商時報》報道，對於台灣限制陸資買房的既有政策，韓國瑜亦表達不滿。

韓國瑜就職前日接受該報專訪表示，將會向中央政府爭取逐步放寬陸資投資高雄、購買房地產的條件。他說，「開是一定要開的」，但要讓大家認知開放是有好處的。他會利用行政院會管道反應，並了解高雄市民的多數民意，並在接受度愈來愈大後，再逐步擴大開放的步伐。

韓國瑜呼籲開放陸資買房，引發台灣民眾正反兩派聲浪。（聯合報）

地產業界紛表贊同 籲全面鬆綁

韓國瑜言論一出隨即引起討論，中華民國商業總會理事長賴正鎰受訪表示，業界對於韓國瑜上述主張相當贊同，認為台當局目前以「五四三」（貸款不得超過5成、在台居留時間不得超過4個月、3年內不得轉移不動產）政策限制陸資到台灣投資房地產，是鎖國的行為，應放寬至「六八二」，甚至比照外資全面鬆綁。

麗盛建設總經理何昭宏亦表示，開放陸資到高雄買房符合業界的期待，因此業界一定會給予支持。興富發副總經理廖昭雄則認為，高雄的房價被低估了10幾年，但從都市計劃和硬體設施來看，高雄其實條件優於其他五都，和亞洲鄰近城市相比也不遜色。因此，若韓國瑜開放陸資買房，高雄的房市將大有可為。

不過反對聲浪就表示，若開放陸資造成房價上漲，民眾將難以買房。綠黨桃園市議員王浩宇更引香港為借鏡，認為香港房價高的原因在開放陸資炒房。

韓國瑜推放寬陸資在高雄買房，引發地產業界贊同。圖為高雄市景觀。（資料圖片）

陸委會：陸資買房早已開放

針對韓國瑜此番言論，台灣陸委會回應稱，陸資來台投資及房地產早就開放，希望縣市長應先掌握兩岸關係現況再行評論、審慎發言，以避免造成誤解；兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府從事兩岸交流，應依循兩岸條例及相關法令之規範。

陸委會說，政府在2010年已准許陸資來台投資，目前共開放404項來台投資項目；2002年就開放陸資來台取得不動產，截至今年9月經內政部許可陸資取得不動產者共計492件，權利價值計新台幣90億元，其中高雄市120件，佔比24%。

（綜合報道）