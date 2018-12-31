【針鋒相對】台陸委會駁國台辦：兩岸關係發展從不由單方決斷

中國大陸央視於昨（30）日播出國台辦主任劉結一專訪。劉結一受訪提到，2019年，北京所主導兩岸關係的大勢會繼續加強。但台灣陸委會於今（31）日駁斥上述說法，強調兩岸關係發展從不是由單方決斷。

劉結一於昨日受訪時表示，面對台獨，大陸方面有能力克服。（視覺中國）

大陸央視30日播出專訪國台辦主任劉結一的報導。劉結一談及2019年兩岸關係展望時指出，2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。

但他說，兩岸關係不會一帆風順，「台獨勢力還會繼續挑釁生事，大陸方面完全有能力戰勝各種風險挑戰」，兩岸關係一定能克難前行，朝統一方向邁進。

台陸委會31日以新聞稿回應表示，劉結一很多歸責台灣及宣傳對台工作成就等內容，均是混淆視聽的不實言論。

陸委會強調，「台海和平」與「健康交流」是兩岸人民的共同期待，也是雙方執政者的責任。兩岸關係發展從來不是由單方決斷，也不是一方用強權威脅利誘可讓另一方屈服的。

陸委會表示，兩岸關係在對岸負面操作下歷經挑戰風險，政府始終堅定捍衛國家主權與民眾福祉的整體利益，守護「中華民國台灣」，這也是台灣民意對政府的託付。

陸委會指出，兩岸關係發展和台灣未來的主導權在台灣2300萬人手中。中共當局在當前情勢下，應認清其片面界定、矮化台灣的「一中原則」沒有市場，更應尊重台灣堅守的民主體制及大陸內部對人民民主的需求。

陸委會認為，兩岸當務之急，應在不設政治前提下務實溝通，才有化解長期分歧的可能，呼籲中共正面面對中華民國政府。採取滲透分化與強制表態等棍棒與胡蘿蔔齊下的做法終非正道，也絕對與兩岸民心反向而行。

（中央社）