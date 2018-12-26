陸委會指九二共識消滅中華民國　國台辦籲民進黨勿與民意為敵

對於陸委會早前指出「大陸要求台灣接受九二共識，等於消滅中華民國」的說法，國台辦今日（26日）回應指，「九二共識」是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

陸委會早前指，陸方要求台灣接受的「九二共識」，就是要消滅中華民國。（資料圖片）

有台媒早前發布民調顯示，逾六成民眾贊成在「九二共識」基礎下發展兩岸關係。不過陸委會周一（24日）針對此民調發布聲明指，各界在拼經濟時應少談政治，並認為陸方要求台灣接受的「九二共識」，就是要消滅中華民國，本質上就是矮化台灣，從不承認有「一中各表」。

國台辦發言人馬曉光今日（26日）在例行記者會上指出，海協會和台灣海基會在1992年11月獲授權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持「一個中國」原則的共識，這就是「九二共識」，強調這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

國台辦回應指，「九二共識」是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。（視覺中國/資料圖片）

馬曉光批評，民進黨當局上台後，拒絕接受「一個中國」原則，以各種說辭和詭辯來歪曲誣蔑「九二共識」，致使兩岸協商大門關閉，兩岸和平發展成果受損，台灣同胞的切身利益受到嚴重傷害。

馬曉光認為，台灣自「九合一」選舉後，愈來愈台灣民眾已認識到「九二共識」與他們發展經濟、改善民生的願望息息相關，就像水和空氣一樣重要；認識到民進黨當局破壞「九二共識」，製造兩岸緊張對立，完全是出於一黨之私，故奉勸民進黨當局，放棄分裂立場，停止破壞兩岸關系的言行，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，不要再與兩岸同胞改善發展兩岸關係的民意為敵，不要再與台灣同胞改善經濟民生、追求美好生活的願望為敵。

此外，對於海協會前會長陳雲林日前到台灣，弔唁海基會前董事長江丙坤期間，未能與國民黨前主席連戰會面。馬曉光回應指，台灣一些人渾身充滿「政治細胞」，淪為「政治動物」，不相信人間有真情。

據早前報道，陸委會當時以兩岸間沒有私交，只有公誼的理由，婉拒陳雲林當時赴台時想順便拜訪連戰的行程。