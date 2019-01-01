蔡英文新年談話講兩岸關係：豬瘟防疫都無法合作「何來一家親？」

台灣總統蔡英文今天（1月1日）上午出席元旦升旗典禮後，在總統府內發表「2019新年談話」，這是她自上任以來首度舉行新年談話。 針對兩岸關係，蔡提出「4個必須」與建構「3道防護網」。她又指兩岸「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來兩岸一家親」；與其讓台灣政治人物說出「通關密語」，不如在民生安全上展開務實合作。

蔡英文發表「2019新年談話」時稱，兩岸在豬瘟疫情防治上都無法合作，「哪來的兩岸一家親？」（中央社）

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蔡英文提出，兩岸關係的「4個必須」包括中國大陸必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重2300萬台灣人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方歧異、必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。她強調「4個必須」才是兩岸關係能否朝向正面發展的關鍵基礎。

蔡英文說，要談到2019年的國際政經局勢挑戰，當然不能忽略兩岸關係發展，「九合一大選」是對執政者最嚴肅的檢驗，但是這場選舉結果，絕對不代表台灣基層民意想放棄主權，亦不代表台灣民眾想在台灣主體性上退讓。

她表示並不反對兩岸互動與城市交流，但兩岸交流要健康、正常，不能靠類似九二共識的政治前題，或者兩岸一家親的通關密語。兩岸之間真正需要的是務實理解雙方在價值、信仰、生活方式和政治制度上的根本差異。

強調要建兩岸交流「三道防護網」

蔡英文同時強調，中國大陸試圖利用台灣的民主開放與自由，來介入台灣政治及社會發展，這是台灣此刻的重大挑戰。為守護台灣安全，她將替兩岸交流建立3道防護網，分別是民生安全防護網、資訊安全防護網及民主防護網。

「民生安全防護網」部分，蔡英文舉例稱，陸方在非洲豬瘟防疫工作上，一直未依照協議將疫情誠實、即時向台灣通報，一旦豬瘟傳入台灣，將重創相關產業、影響經濟，更會造成台灣民眾對大陸的負面觀感。「如果連疫情防治都不能夠真心合作，哪來的兩岸一家親；與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作」。

台北市長柯文哲12月在上海出席雙城論壇，當時他重新提及「兩岸一家親」的表述，引起外界對台政治人物與大陸交流合作「通關密語」的討論。

台灣舉行元旦總統府升旗典禮，台灣總統蔡英文（前左）、副總統陳建仁（前中）與夫人羅鳳蘋（前右）出席。（中央社）

蔡英文指出，在「資訊安全防護網」部分，將提升國防戰力，並擴展國安範圍到資訊戰領域，因為「民主是可以被操弄的」。

至於「民主防護網」，她表示在兩岸政治議題上，陸方不應以片面主張來強迫台灣接受，兩岸政治對話須有台灣人民參與和監督。

此外，今年的元旦升旗典禮在總統府前舉行，除蔡英文、立法院長蘇嘉全、行政院長賴清德、副總統陳建仁等出席外，台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫亦到場參加，但柯、朱、蔡3人沒有任何互動。前總統馬英九則在台南出席「大林新城元旦升旗典禮」。

圖輯：台總統府元旦升旗典禮

（綜合報道）