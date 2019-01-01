吳敦義稱會適時表態是否選總統　重申國民黨堅決反對台獨

前國民黨主席、曾於2016年參選台灣總統的朱立倫日前宣布投入2020年總統大選，引起外界關注國民黨主席吳敦義的動向。他今日回應傳媒提問時，僅稱他會在適當時間表態。

國民黨主席吳敦義(中)稱，會適時表態是否選總統。（中央社）

吳敦義今早（1日）先出席國民黨中央自辦的元旦升旗典禮，之後轉往國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬。

被傳媒問及會否表態參選總統，吳敦義稱，會「在適當的時間自然會表達態度」。就國民黨提名的總統候選人應具備什麼特質上，吳敦義指出，過去已經選過歷屆總統，都有典範可循。至於提名人選的「統獨」立場，吳敦義說，他參選國民黨主席時，就堅決反對台獨，國民黨的立場當然也是如此。國民黨總統初選時間，按照往例則會在5至6月間。

吳敦義說，現在最重要的是協助地方政府把「貨賣出去、人進得來」，稱這是過去國民黨執政時的一貫策略，包括開放陸客來台觀光等。他強調，未來中央黨部會建構跟大陸的互動平台，讓國民黨執政的15個縣市，貨賣得出去，人則能進來投資、觀光、旅遊，「這是雙贏互利的事，也是目標」。

前國民黨主席、剛離任新北市長一職的朱立倫表態參選2020年總統選舉。（中央社）

台灣總統蔡英文民望不斷下跌，加上民進黨於去年（2018年）底舉行的九合一選舉中失利， 令2020年台灣總統大選變數大增，藍綠兩黨將派出何人參選一直備受討論，有指民進黨會換人上陣，亦有傳前台灣總統馬英九將會再度「出山」參選。但目前率先表態的，僅前國民黨主席、剛離任新北市長一職的朱立倫。