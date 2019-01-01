【元旦升旗】蔡英文唱完「中華民國國歌」　未迴避「吾黨所宗」

今天是2019年元旦，台灣當局在總統府前舉行了元旦升旗典禮，總統蔡英文、副總統陳建仁伉儷等政要出席。蔡英文身穿深藍色的空軍飛行夾克，並全程唱完國歌，未有如以往迴避「吾黨所宗」等具有黨國色彩的歌詞。 台北市長柯文哲、已宣布2020年參選總統的朱立倫等人亦出席典禮，但未與蔡英文有任何互動。

台灣總統蔡英文出席元旦升旗典禮，全程唱完「中華民國國歌」。（中央社）

元旦升旗典禮凌晨在總統府前進行，蔡英文、副總統陳建仁夫婦，在總統府秘書長陳菊與台北市長柯文哲等人陪同下，上午6時20分步出總統府，抵達典禮現場。

行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全亦出席升旗典禮，蔡英文隨後步下舞台與賴清德等人握手致意；不少民眾頂着寒風與細雨到場參與，臉上貼著國旗貼紙，揮舞小國旗，並在府前拍照留念。不過現場亦有民眾在觀禮區舉起布條抗議，表達訴求。

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今年升旗典禮以「勇敢自信 世界同行」為主軸，由來自土耳其的節目主持人吳鳳、首位歸化台籍的球員戴維斯（Quincy Davis）、服務台東偏鄉30年的澳洲醫師柯彼得、緬甸華僑楊萬利、越南籍新住民陳玉水等5位「來自世界的新台灣人」共同領唱國歌。

蔡英文全程唱完國歌，未迴避「吾黨所宗」等部分歌詞。在全場觀眾注視下，國旗冉冉上升。唱完國歌後，蔡英文與副總統陳建仁再度步上舞台，向民眾揮手致意。

不過場邊亦發生抗議事件，民間團體「法稅改革聯盟」約20名人士在升旗典禮結束後突然穿起黃色背心，並高呼「反對賦稅抗議、法稅改革」口號；現場維安人員立刻上前驅離，並將抗議人士抬離現場，事件沒有造成人員受傷。

（中央社）