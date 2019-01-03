【習近平對台講話】陸委會駁國台辦：北京曝消滅中華民國的野心

對於中共中央總書記習近平早前在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上表示，探索一國兩制的台灣方案，台灣總統蔡英文昨日下午（2日）回應指，台灣始終未接受「九二共識」，亦不會接受「一國兩制」。 大陸國台辦今早（3日）批評蔡英文「大放厥詞」，並稱「一國兩制」才是照顧台灣現實情況，實現國家統一的最佳方式。而台灣陸委會則批評國台辦態度不負責任。

國台辦發言人馬曉光批評蔡英文赤裸裸宣示兩國論分裂立場。（中央社/資料圖片）

國台辦：蔡英文煽動兩岸對立

蔡英文昨日指出，民主國家涉及兩岸政治協商、談判，都必須經過人民授權與監督，並以政府對政府的模式進行，強調「我們始終未接受『九二共識』，根本的原因就是北京當局所定義的『九二共識』，其實就是『一個中國』、『一國兩制』。對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮」。

而大陸國台辦發言人馬曉光今日指出，蔡英文大放厥詞，赤裸裸宣示兩國論分裂立場，違逆兩岸同胞改善發展兩岸關係的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面。

馬曉光表示，民進黨當局上台以來，單方面破壞「九二共識」這一個共同政治基礎，導致兩岸關係複雜嚴峻，台灣同胞切身利益受到損害，蔡英文的言論完全暴露其頑固堅持「兩國論」的政治本質，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者。

馬曉光指，台灣「九合一」選舉後，民進黨當局不思悔改，繼續在兩岸關係推行分裂對抗路線，完全無視台灣民眾要求改善經濟民生，分享兩岸關係和平發展紅利的強烈願望，阻撓兩岸同胞在交流合作中走近走穩走好，只能自取其辱，絕不可能得逞。馬曉光又指「一國兩制」是照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，實現國家統一的最佳方式，兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

蔡英文日前表示，台灣始終未接受「九二共識」，亦不會接受「一國兩制」。（中央社）

陸委會：堅持主權是台灣社會共識

對於國台辦的指控，陸委會今日中午強調堅持中華民國主權是台灣社會的共識。蔡英文提出的「4個必須」、「3個防護網」，是守護台灣的重要保障，台灣人民從不接受「一國兩制」。

陸委會又指，國台辦發言人以藉口謾罵、歸責的不負責任態度，規避蔡英文客觀指出台灣人民不接受「一國兩制」的事實，無助於兩岸關係良性發展。陸委會指出，國台辦發言人的應詢稿「再次證明了我們所擔憂的嚴肅問題，亦即中共定義的『九二共識』就是邁向統一後的『一國兩制』。」陸委會表示，大陸對台侵犯主權的進程已擺在眼前，其領導人談話更強調不放棄武力犯台，絲毫不尊重台灣2300萬人民的感受與選擇。

陸委會提到，政府和朝野政黨「拼民生、護民主、守主權」，一起打造中華民國未來的共同努力都被北京當局視為「兩國論」，此舉只證明北京當局無法面對中華民國仍然存在的客觀事實，更證明其欲以「一國兩制」消滅中華民國的野心。陸委會強調，對於大陸這種昭告天下、強逼台灣接受的單邊、霸道行徑，台灣絕不會妥協，更指「誰在破壞台海和平穩定？誰在剝奪台灣人民利益？誰在傷害台灣人民情感？台灣人民都已經聽到、看到！」