親綠大佬要求棄連任　蔡英文再回應：選不選不是誰說了算

在台灣，4名親綠大佬今天（1月3日）刊載公開信逼宮總統蔡英文，要求蔡英文放棄連任、交出行政權，退居二線。 蔡英文今早先以「此時向世界表達台灣人的心聲更重要」回應事件。她稍後又再度表示，希望前輩們能了解國家面臨艱難處境以及事情輕重緩急；「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。

蔡英文指出，希望前輩們能了解國家面臨的艱難處境及事情輕重緩急。（中央社）

蔡英文在Facebook上表示，總統應該為台灣人民而奮鬥，不是為自己的權位。當中國大陸把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是一個民選總統責無旁貸的責任。

她強調，「捍衞台灣，我不曾在壓力下低頭過。只要我當總統的一天，我絕對會擋住所有壓力」，台灣不會接受九二共識、一國兩制。「人民用選票託付我，就是要我捍衞這個國家，我會堅守我的崗位，用盡每一分的力氣。」

對於前輩們的意見，蔡英文希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

總統府發言人黃重諺也向媒體轉述了上述說法，對於蔡英文是否事前就知道有公開信，黃重諺稱「大概知道幾個老先生的看法」，他了解到「有各方面的溝通」。

（蔡英文Facebook、中央社）