【習近平對台講話】韓國瑜：不要懷疑共產黨收復台灣的決心

針對習近平《告台灣同胞書》發表40周年談話，以及蔡英文的回應，高雄市長韓國瑜今天（1月3日）拋出「兩個不要懷疑」，即「不要懷疑共產黨收復台灣的決心，也不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，強調兩岸關係對人民來說是生死大事，要謹慎處理。

韓國瑜訪問高雄市農會時針對兩岸關係拋出「兩個不要懷疑」。（中央社）

韓國瑜在拜訪高雄市農會時作出如上表述。他說，這兩個「不要懷疑」現在一直碰撞，但身處台灣的民眾，該怎麼小心翼翼處理兩岸關係是生死大事，是生活是否富庶的重要基礎。

韓國瑜說，兩岸問題對於中華民國未來的發展至關重要，誰都不能迴避，兩岸問題和大陸政策衝擊到國防、內政、外交、交通、教育和法務等，如果從事政治活動的人看不清楚就很危險。

韓：「九二共識」是定海神針

他強調，「九二共識」是中國國民黨在兩岸關係發展上非常重要的軸線，「這個軸線是在一中各表這四個字，我們就是中華民國，對岸是中華人民共和國」，所以國民黨的立場非常清楚，就是接受「九二共識」。他認為，「九二共識」是兩岸交流非常重要的「定海神針」，拋棄「九二共識」將會令兩岸陷入不可測的變數。

他表示，目前他只在意「貨出去人進來」，讓高雄市民過得更好，兩岸問題是中央問題，自己以高雄市長的身份，是不應該表述太多，以免有心人士渲染後引起軒然大波，但是在台灣從事政治活動的人要能夠看得清楚。

（ETtoday）