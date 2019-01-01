【非洲豬瘟】台海關嚴查肉品入境　美旅客攜帶含豬肉腸泡麵遭重罰

因應非洲豬瘟疫情，台灣海關連日來嚴打肉品入境，僅2018年的最後一天就有6宗旅客攜帶肉品入境被查獲案例。其中，有美國籍旅客攜帶內含豬肉腸的3.6公斤泡麵，遭處罰20萬元（新台幣，下同，約合5萬港元）。

含豬肉腸的泡麵曾在大陸受到熱捧，但在目前是不可攜帶到台灣。（網上圖片）

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，台灣農委會從2018年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰款，旅客若從近3年發生非洲豬瘟的地區攜帶豬肉產品，未主動申報而遭查獲者，首次罰款20萬元，第2次起罰款100萬元（約合25萬港元），罰款大幅加重。

關務署台北關今日（1月1日）表示，昨日就有6宗違規攜帶肉製食品被查獲案件，包括有美籍旅客攜帶內含豬肉腸的3.6公斤泡麵，陸籍旅客分別攜帶火腿腸、雞仔餅和鴨肉，台籍旅客攜帶肉鬆蛋捲、雞肉火腿腸、牛肚和牛肉。其中，攜帶含豬肉成分物品者被處以20萬元罰款，含雞肉成分則被罰3萬元（約合7500港元）罰款。

泡麵豬肉腸曾掀熱潮

據了解，泡麵贈送豬肉腸由本世紀初開始在中國大陸流行，因當時製作工藝、成本等考量，泡麵中並沒有大塊肉提供，因此贈送火腿腸的泡麵一時掀起熱潮，成為民眾旅行的必備聖品。不過，由於這種豬肉腸的品質在同類產品中為低，麵粉及添加物比例較高，後來漸漸淡出泡麵市場。

近年來，大陸泡麵市場佔主導地位的康師傅、統一兩大品牌為一較高下，紛紛在泡麵當中贈送火腿腸，有報道指出泡麵使用的火腿腸成本約為人民幣0.3元（折合0.34港元），但兩間廠商終因成本過高而不再贈送。

（綜合報道）